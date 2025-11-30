LIVE BLOG România - Danemarca, luni de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere"

Rom&acirc;nia - Danemarca, luni de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. O ambiție greu de realizat la prima vedere Handbal
Alexandru Hațieganu
România joacă luni (21:30) contra Danemarcei ultima partidă din Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin.

RomaniaDanemarcaCampionatul MondialHandbalOvidiu Mihăilă
România va juca pe 1 decembrie contra Danemarcei (Rotterdam, 21:30), meciul Croația - Japonia fiind programat în aceeași zi (19:00). România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

România - Danemarca, la Campionatul Mondial de handbal feminin, e luni de la 21:30 | Mihăilă: "Putem să încercăm acest lucru!"

Calificată deja în Grupele Principale, selecționata lui Ovidiu Mihăilă încearcă să obțină o victorie uriașă împotriva unei echipe care e considerată favorită de specialiști. Meciul cu Japonia a arătat o echipă care știe să gestioneze cu știință și luciditate momentele grele și scoate la rampă handbalite care iau decizii de nota 10 în situații limită. 

Antrenorul României, Ovidiu Mihăilă, consideră că România se poate de la egal cu egal cu Danemarca, ba chiar țintește un triumf contra nordicelor. „Câștigarea meciului cu Danemarca. Ne propunem acest lucru, chiar dacă este o ambiție greu de realizat la prima vedere. Eu cred că putem să încercăm acest lucru”, a spus Mihăilă, potrivit We Love Sport

Selecționata Danemarcei, viitoarea adversară a României la Campionatul Mondial de handbal feminin, a învins sâmbătă Croația cu 35-24, la Rotterdam, în Grupa A. Pe lista marcatoarelor echipei daneze s-au aflat și două jucătoare de la CSM București, Emma Cecilie Uhrskov Friis (2 goluri) și Anne Mette Hansen (1). Dejana Milosavljevic (Dunăre Brăila) a marcat 5 goluri pentru croate.

România, calificată deja în Grupele Principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin

România va mai juca un meci în grupa preliminară A, chiar împotriva liderului Danemarca (luni, ora 21:30), iar ulterior vor urma partidele din grupa principală.

Grupa preliminară A, cea din care face parte România, se va împerechea cu grupa preliminară B, iar România își cunoaște deja două adversare din Main Round. Este vorba despre Ungaria și Elveția, care au strâns câte 4 puncte după primele două etape.

Ultima adversară a României va fi ocupanta locului 3 din Grupa B, care va fi stabilită în urma duelului dintre Senegal și Iran (luni, ora 19:00).

Echipele calificate în Main Round vor avea scăzute punctele obținute cu ultima clasată în grupa preliminară. 

  • Romania croatia campionatul mondial de handbal feminin 2025 27112025
Lotul României la Campionatul Mondial de handbal feminin

portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);

extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);

interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

centri: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);

pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea)

