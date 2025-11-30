România va juca pe 1 decembrie contra Danemarcei (Rotterdam, 21:30), meciul Croația - Japonia fiind programat în aceeași zi (19:00). România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

Calificată deja în Grupele Principale, selecționata lui Ovidiu Mihăilă încearcă să obțină o victorie uriașă împotriva unei echipe care e considerată favorită de specialiști. Meciul cu Japonia a arătat o echipă care știe să gestioneze cu știință și luciditate momentele grele și scoate la rampă handbalite care iau decizii de nota 10 în situații limită.



Antrenorul României, Ovidiu Mihăilă, consideră că România se poate de la egal cu egal cu Danemarca, ba chiar țintește un triumf contra nordicelor. „Câștigarea meciului cu Danemarca. Ne propunem acest lucru, chiar dacă este o ambiție greu de realizat la prima vedere. Eu cred că putem să încercăm acest lucru”, a spus Mihăilă, potrivit We Love Sport.

Selecționata Danemarcei, viitoarea adversară a României la Campionatul Mondial de handbal feminin, a învins sâmbătă Croația cu 35-24, la Rotterdam, în Grupa A. Pe lista marcatoarelor echipei daneze s-au aflat și două jucătoare de la CSM București, Emma Cecilie Uhrskov Friis (2 goluri) și Anne Mette Hansen (1). Dejana Milosavljevic (Dunăre Brăila) a marcat 5 goluri pentru croate.

România va mai juca un meci în grupa preliminară A, chiar împotriva liderului Danemarca (luni, ora 21:30), iar ulterior vor urma partidele din grupa principală.



Grupa preliminară A, cea din care face parte România, se va împerechea cu grupa preliminară B, iar România își cunoaște deja două adversare din Main Round. Este vorba despre Ungaria și Elveția, care au strâns câte 4 puncte după primele două etape.



Ultima adversară a României va fi ocupanta locului 3 din Grupa B, care va fi stabilită în urma duelului dintre Senegal și Iran (luni, ora 19:00).



Echipele calificate în Main Round vor avea scăzute punctele obținute cu ultima clasată în grupa preliminară.

