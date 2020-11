"Mi-a garantat pentru ei si acum a fost inlaturat de la echipa!" Dezvaluiri dureroase ale lui Cosmin Contra: "Am ramas cum am ramas..."

Cosmin Contra a facut dezvaluiri despre ceea ce se intampla la Dinamo cu adevarat.

Antrenorul a dezvaluit ca omul care l-a convins sa revina in Stefan cel Mare si sa aiba incredere in proiectul spaniolilor este Juan Melero Marin, cel care a fost recent inlaturat de la echipa.

"Singura persoana cu care am vorbit despre acest proiect si despre cei care urmau sa cumpere clubul si in care am avut incredere este Juan Melero. Am lucrat la Getafe, cand am antrenat in Spania, si mi-a spus ca el garanteaza pentru aceste persoane, ca sunt persoane serioase si ca vor sa faca un proiect extraordinar in Romania.

El mi-a spus ca va fi creierul din aceasta operatiune, ca el va planifica totul. Stiam ce profesionist e si ca daca va fi implicat va fi un proiect bun. Acum Juan Melero a fost indepartat din acest proiect! Eu am aflat dupa 3 saptamani.



Am vorbit cu el pentru ca a fost singurul in care am crezut si pe care-l cunosteam. Din pacate, mi-a spus ca ii pare rau, dar ca a fost indepartat din acest proiect si nu mai poate sa ma ajute.

Am intrebat: 'Bun, si cu mine cum ramane?' si mi-a spus: 'Trebuie sa incerci sa faci ce trebuie sa faci, dar eu nu pot sa te ajut!' Am ramas cum am ramas", a declarat Contra, potrivit GSP.