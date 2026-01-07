Alessandro Lăpădat a plecat la CSL Ștefăneștii de Jos

CS Dinamo a renunțat la portarul Alessandro Lăpădat (20 de ani), care va ajunge la CSL Ștefăneștii de Jos, ocupanta locului secund în Seria 4 a Ligii 3. Acesta este născut la Roma (Italia) și a mai fost legitimat la Ripensia, Phoenix Buziaș, FC Buzău, CSC Peciu Nou și CSC Dumbrăvița.



A ajuns gratis la echipa finanțată de MAI, în februarie 2025. În actualul sezon a bifat patru prezențe și 360 de minute, dar nu a mai fost folosit de la înfrângerea cu Ceahlăul (0-3 / 23 august 2025). Florin Bratu îi mai are la dispoziție pe portarii Liviu Corjenco (18 ani), Mihnea Pârvu (18 ani), Darius Paharnicu (20 de ani) și Denis Moldovan (21 de ani / împrumutat de la FCU Cluj).



CS Dinamo luptă pentru salvarea de la retrogradare cu un lot tânăr

În acest moment, CS Dinamo ocupă locul al 19-lea în clasamentul Ligii 2, după 17 etape jucate (2 victorii, 6 egaluri, 9 înfrângeri / golaveraj -16). Însă echipa Ministerului de Interne nu poate juca în Ștefan cel Mare și se bazează pe un grup consistent de jucători tineri, printre care Ayan Anghel (16 ani), Denis Tudor (17 ani), Rareș Cernomoriț (18 ani), Ianys Neculai (18 ani), Ionuț Uleia (19 ani), Alexandru Bogdan (19 ani), Antonio Iosofache (19 ani) și Vadym Kyrychenko (20 de ani).

"Roș-albii" vor începe meciurile oficiale pe 11 februarie, împotriva Farului Constanța, în Cupa României, apoi vor urma partidele cu Sepsi Sf. Gheorghe (21 februarie), Corvinul Hunedoara (28 februarie) și CSC Șelimbăr (7 martie), în campionat.



Foto - CS Dinamo Fotbal (FB)

