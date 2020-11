BREAKING NEWS! Cosmin Contra si-a anuntat plecarea de la Dinamo: "Ei isi doresc acelasi lucru!"

Cosmin Contra a vorbit pentru prima data despre plecarea de Dinamo.

El isi doreste o despartire pe cale amiabila si a declarat ca nu isi va da demisia. Atat Contra cat si spaniolii din fruntea lui Dinamo isi doresc incheierea intelegerii dintre cele doua parti.

"Eu am contract si nu imi voi da demisia. Vreau sa ajungem la o intelegere pe cale amiabila ca sa plec! Ei isi doresc acelasi lucru. Trebuie sa ajungem la un numitor comun cat mai repede. Pana atunci sunt antrenorul echipei si pregatesc meciul cu FC Voluntari cat mai greu.

Eu cred ca, din partea ambelor parti e aceasta dorinta de a ajunge la o intelegere si fiecare sa mearga pe drumul lui. Mi s-au promis multe lucruri si s-au facut putine. Sau chiar deloc. Cand voi pleca, voi face o conferinta de presa in care voi spune exact situatia de la Dinamo si ce am trait. Si lumea sa aprecieze daca am lucrat in conditii normale sau in unele imposibile", a declarat Cosmin Contra pentru Gazeta.

Dinamo este pe locul 15 in Liga 1 cu 6 puncte dupa 10 etape jucate. Pe banca lui Dinamo in noul mandat, Contra a inregistrat o singura victorie, 3 remize si 6 infrangeri.