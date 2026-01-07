De la ora 16:00, Dinamo dispută primul meci amical al iernii în cantonamentul din Antalya, transmis de 48TV, canalul oficial de YouTube al clubului ”câinilor”.

Adversara echipei lui Zeljko Kopic este Young Boys Berna, formație cu 17 titluri de campioană a Elveției care în acest sezon evoluează în grupa unică din Europa League.

În lotul lui Dinamo se află și cei doi jucători noi - fundașul stânga Valentin Țicu, transferat de la Petrolul Ploiești, și extrema Leam (Liam) Eissat din Israel, fratele internaționalului român Lisav Eissat, jucător în vârstă de 18 ani aflat în probe.

În plus, la cantonament participă și Codruț Sandu, portarul de 19 ani care va reveni însă la Corvinul Hunedoara, liderul invincibil din Liga 2, acolo unde este împrumutat de gruparea ”câinilor”.

