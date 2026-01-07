LIVE VIDEO Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al ”câinilor” în Antalya!

Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; &icirc;n Antalya! Superliga
Echipa lui Zeljko Kopic are doi jucători noi în lot: Valentin Țicu și Leam Eissat.

DinamoDinamo - Young Boys Bernavalentin ticuLeam EissatZeljko Kopic
Dinamo - Young Boys Berna

De la ora 16:00, Dinamo dispută primul meci amical al iernii în cantonamentul din Antalya, transmis de 48TV, canalul oficial de YouTube al clubului ”câinilor”.

Adversara echipei lui Zeljko Kopic este Young Boys Berna, formație cu 17 titluri de campioană a Elveției care în acest sezon evoluează în grupa unică din Europa League.

În lotul lui Dinamo se află și cei doi jucători noi - fundașul stânga Valentin Țicu, transferat de la Petrolul Ploiești, și extrema Leam (Liam) Eissat din Israel, fratele internaționalului român Lisav Eissat, jucător în vârstă de 18 ani aflat în probe.

În plus, la cantonament participă și Codruț Sandu, portarul de 19 ani care va reveni însă la Corvinul Hunedoara, liderul invincibil din Liga 2, acolo unde este împrumutat de gruparea ”câinilor”.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Turcia

Portari: 

Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu (ultimii doi sunt juniori)

* Goalkeeper-ul titular Devis Epassy lipsește pentru că în această perioadă evoluează cu naționala Camerunului la Cupa Africii pe Națiunii, acolo unde s-a calificat în sferturile de finală.

Fundași: 

Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu

Mijlocași: 

Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Charalampos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu

Atacanți: 

Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat, Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu

Antrenor principal:

Zeljko Kopic

