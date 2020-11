Dupa Contra, PRAPADUL! Fotbalistii lui Dinamo nu stiu ce sa faca pentru a pleca mai repede: "Vorbesc zilnic cu agentii lor!" Noi detalii despre situatia de la echipa

In ultimele zile s-au acumulat tensiuni uriase la echipa din Stefan cel Mare.

In contextul in care clubul se confrunta cu mari probleme financiare si echipa se afla pe penultima pozitie a clasamentului, este foarte probabil ca in cel mai scurt timp Contra sa nu mai fie antrenorul "cainilor".

Intr-o interventie la DigiSport, antrenorul de 44 de ani a dat noi detalii despre ce s-a intamplat la Dinamo in aceasta perioada. Acesta a vorbit despre tensiunile acumulate in cadrul clubului din cauza problemelor financiare, dar a si dezvaluit ca o parte a fotbalistilor lui Dinamo fac eforturi pentru a pleca mai repede din Romania.

"De doua saptamani jucatorii vorbesc cu agentii lor si vor sa plece de la Dinamo. De doua saptamani tensiunile au crescut foarte mult, s-au intamplat lucruri care m-au facut sa renunt. Nu eu am creeat aceasta tensiune sau aceasta stare de incertitudine.

Se pare ca nu am reusit sa gestionez o situatie foarte grea la nivel administrativ. Nu am reusit sa ii fac pe jucatori sa se concentreze pe partea sportiva. Am incercat in fiecare zi sa fac asta. La antrenamente, vad rezultate bune de la ei pentru ca nu exista presiune, dar la meciuri parca sunt alti jucatori.

Exista tensiuni nu numai la nivel de jucatori, ci si la nivel administrativ. Sunt persoane care au 4 luni neplatite. Sunt antrenori la juniori care au chiar 5 luni de cand nu au fost platiti. Oamenii acestia au familii, au credite de platit, au copii, trebuie sa plateasca gradinite. E foarte greu in aceasta situatie", a spus Contra sursei citate.

Totodata, Contra a vorbit si despre promisiunile care i-au fost facute cand a semnat cu Dinamo si a dezvaluit marele regret pe care il are dupa aceasta perioada: "Mie mi s-a promis un buget de 10 milioane de euro in primul an. Mi s-a promis ca vor intra cateva milioane bune la inceput pentru a se rezolva orice problema financiara, dar din pacate acest lucru nu s-a intamplat. In ultimele 3 luni am supravietuit cu banii din drepturile de televizare, acesta este adevarul. In momentul de fata, Dinamo se imprumuta pentru a plati viata de zi cu zi a echipei.

Singurul meu regret este ca nu am reusit sa le dau suporterilor singura satisfactie pe care o pot avea, aceea de a castiga meciuri. Si-au demonstra dragostea fata de club in cele mai grele momente, dar din pacate nu am reusit sa fim la inaltimea lor".