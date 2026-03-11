Programat inițial vineri, meciul a fost anunțat sâmbătă, de la ora 18:00, după ce s-a aflat configurația finală din play-off și play-out. În cursul zilei de miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat o nouă modificare, astfel că meciul FCSB-ului se va disputa duminică.

FCSB - Metaloglobus se va disputa duminică, de la ora 20:30, în locul derby-ului din Cluj, dintre Universitatea și CFR. Această partidă a fost programată luni, de la 20:30.

Capul de afiș al rundei rămâne Rapid - Dinamo, care nu și-a schimbat data de disputare. Se va juca tot sâmbătă, de la ora 21:00, așa cum LPF anunțase inițial.

Programul primei etape din play-off și play-out, după o nouă modificare:

Vineri, 13 martie

  • Ora 17.30 UTA Arad - FC Hermannstadt
  • Ora 20.30 Universitatea Craiova - FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

  • Ora 18.15 Farul Constanța - Petrolul Ploiești
  • Ora 21.00 FC Rapid - Dinamo București

Duminică, 15 martie

  • Ora 15.00 Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.30 FCSB - FC Metaloglobus București

Luni, 16 martie

  • Ora 17.30 FC Botoșani - Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj

Clasamentul play-out-ului după sezonul regulat arată astfel:

  1. FCSB – 23 puncte
  2. UTA Arad – 22
  3. FC Botoșani – 21
  4. Oțelul Galați – 21
  5. Farul Constanța – 19
  6. Petrolul Ploiești – 16
  7. Csikszereda Miercurea Ciuc – 16
  8. Unirea Slobozia – 13
  9. AFC Hermannstadt – 12
  10. Metaloglobus București – 6

Turul barajului dintre primele două echipe din play-out este programat pe 23 mai, iar partida decisivă cu reprezentanta play-off-ului se va disputa pe 31 mai