Programat inițial vineri, meciul a fost anunțat sâmbătă, de la ora 18:00, după ce s-a aflat configurația finală din play-off și play-out. În cursul zilei de miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat o nouă modificare, astfel că meciul FCSB-ului se va disputa duminică.
FCSB - Metaloglobus se va disputa duminică, de la ora 20:30, în locul derby-ului din Cluj, dintre Universitatea și CFR. Această partidă a fost programată luni, de la 20:30.
Capul de afiș al rundei rămâne Rapid - Dinamo, care nu și-a schimbat data de disputare. Se va juca tot sâmbătă, de la ora 21:00, așa cum LPF anunțase inițial.
Programul primei etape din play-off și play-out, după o nouă modificare:
Vineri, 13 martie
- Ora 17.30 UTA Arad - FC Hermannstadt
- Ora 20.30 Universitatea Craiova - FC Argeș
Sâmbătă, 14 martie
- Ora 18.15 Farul Constanța - Petrolul Ploiești
- Ora 21.00 FC Rapid - Dinamo București
Duminică, 15 martie
- Ora 15.00 Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 20.30 FCSB - FC Metaloglobus București
Luni, 16 martie
- Ora 17.30 FC Botoșani - Unirea Slobozia
- Ora 20.30 Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj
Clasamentul play-out-ului după sezonul regulat arată astfel:
- FCSB – 23 puncte
- UTA Arad – 22
- FC Botoșani – 21
- Oțelul Galați – 21
- Farul Constanța – 19
- Petrolul Ploiești – 16
- Csikszereda Miercurea Ciuc – 16
- Unirea Slobozia – 13
- AFC Hermannstadt – 12
- Metaloglobus București – 6
Turul barajului dintre primele două echipe din play-out este programat pe 23 mai, iar partida decisivă cu reprezentanta play-off-ului se va disputa pe 31 mai