Antrenorul care a pregătit Universitatea Craiova în prima parte a acestui sezon a fost de acord să preia FCSB până la finalul acestui campionat, pentru a-l ajuta pe nașul Gigi Becali în încercarea de a prinde cupele europene.

Rădoi a susținut, în cursul zilei de marți, primul antrenament alături de noii săi elevi și va debuta sâmbătă, pe Arena Națională, în compania ultimei clasate Metaloglobus București.

Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este gata să-i lase mână liberă antrenorului în alcătuirea echipei, dar i-a pus acestuia o întrebare legată de sistemul pe care-l va folosi. Finanțatorul campioanei a vrut să știe dacă favoriții săi ar urma să iasă din schemă.

„L-am întrebat cum vede el situaţia. Eu ştiu echipa mea cât de cât. El zicea 4-4-2, dar nu le înţeleg pe alea pe care le spune el. Eu ştiu doar sistem 4-3-3. Mi-a explicat el.

De ce mă interesa? Să văd dacă jucătorii mei ăia 5 sare din schemă sau joacă (n.r. - Olaru, Tănase, Cisotti, Miculescu, Bîrligea). Voiam să ştiu dacă Rădoi îi are în schemă. Dacă îi are, gata, nu mă mai interesează”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Obiectivul setat de Becali pentru Mirel Rădoi este accederea în cupele europene. FCSB trebuie să câștige play-out-ul sau să obțină o clasare în zona primelor două locuri, iar apoi să treacă la baraj de alte două echipe pentru a-și atinge obiectivul.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Clasamentul play-out-ului după sezonul regulat arată astfel:

FCSB – 23 puncte UTA Arad – 22 FC Botoșani – 21 Oțelul Galați – 21 Farul Constanța – 19 Petrolul Ploiești – 16 Csikszereda Miercurea Ciuc – 16 Unirea Slobozia – 13 AFC Hermannstadt – 12 Metaloglobus București – 6

Turul barajului dintre primele două echipe din play-out este programat pe 23 mai, iar partida decisivă cu reprezentanta play-off-ului se va disputa pe 31 mai