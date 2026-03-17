Chiar dacă echipa sa a pierdut primul loc din play-out, obiectivul principal al echipei pe acest final de sezon, Gigi Becali s-a arătat încântat de jocul FCSB-ului cu Mirel Rădoi pe bancă.

Gigi Becali a dezvăluit că a avut un dialog telefonic cu finul său imediat după egalul cu ultima clasată. L-a sunat pe acesta pentru a-l încuraja și i-a transmis, din nou, că a fost mulțumit de joc.

Următoarea partidă este foarte importantă pentru campioana en-titre. Va întâlni UTA Arad, noul lider din play-out, pe teren propriu, iar o înfrângere o poate face să se distanțeze de primul loc.

Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi

„Nu știu eu cu rombul. Nu mă bag eu în romburi. Nu mă bag, nu mă interesează. Eu l-am sunat pe Mirel și i-am spus finului să stea liniștit. Am avut mingea. Nu a intrat, asta este. M-am gândit că poate e dezamăgit, supărat. Eu nu sunt. Spuneam dacă sunt. Cât timp vom avea posesia și vom avea mingea, nu voi fi supărat. Pe mine asta mă interesează. Poate nu am dreptate, nu știu, am, nu am, spun ce mă interesează. Pe mine mă interesează să fie mingea la mine. Dacă faci asta, nu ai treabă. Mă gândeam că poate s-a supărat. Mirel le pune la suflet.

L-am sunat ca să îl încurajez. El a spus că nu știe ce se întâmplă și de ce nu marcăm gol. M-a întrebat dacă cred că e ceva mental. Asta era dilema lui. I-am spus că s-au baricadat. Curajul vine din putere. Toți specialiștii spun că e vorba de mentalitate. Eu o țin pe a mea. Mentalitatea vine din potență. Dacă poți, ai mental. Eu știu că se poate. Viața te taxează. Nu se pune problema de mental în meciul cu Metaloglobus. S-a schimbat antrenorul, suntem în play-out. Nu se punea problema să intrăm superficiali.

Una peste alta, mingea dacă e la mine, eu sunt mulțumit. Eu i-am spus lui Mirel: nu am o problemă dacă nu câștigi play-out-ul. Problema mea e că vreau să construiești echipa care va juca acel baraj. Vom juca cu cine vom juca. Dacă nu câștigăm barajul din play-out (n.r. locurile 7-8), pleacă acasă”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Pe ce loc a ajuns FCSB în play-out

FC Botoșani a urcat pe locul 2 în play-out, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului UTA Arad. FCSB se află pe locul 3, tot cu 24 de puncte.

Roș-albaștrii puteau urca pe prima poziție dacă ar fi câștigat în prima etapă, însă echipa lui Mirel Rădoi a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0.

