Chiar dacă FCSB a dominat autoritar jocul, echipa pregătită de Rădoi nu a reușit să înscrie golul victoriei, astfel că a căzut pe locul doi în play-out, iar noul ”lider” este acum UTA Arad, echipa pe care campioana o va întâlni în runda următoare.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, s-a arătat încântat de jocul echipei sale, în ciuda rezultatului. Printre altele, acesta își dorește o colaborare pe termen lung cu finul său Mirel Rădoi, care a semnat un contract valabil doar până în vară.

Gigi Becali: ”Mirel lucrează totul în cel mai mic detaliu”

Finanțatorul echipei este mulțumit de modul de lucru al fostului selecționer și spune că nu ar mai vrea să se implice activ în viața echipei.

„Lucrează bine. Lucrează tot în cel mai mic detaliu tot. De unde să mai găsesc eu altul? Să iau încă unul, să fac eu schimbările? Nici nu mai vreau. De unde să aduc eu jucători? Ce văd eu pe la Galați, UTA și Metaloglobus... de unde să iau eu?

Trebuie să te uiți pe platformele alea 12-15 ore. Mai stau eu de așa ceva?”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport

FCSB are acum 24 de puncte, dar poate fi depășită în clasament de FC Botoșani și poate ajunge pe locul nouă, dacă moldovenii vor câștiga meciul cu Unirea Slobozia, programat luni, pe teren propriu.

Metaloglobus este ultima clasată, cu șapte puncte, la o distanță de cinci de Hermannstadt și la șase de Unirea Slobozia, care ocupă ultimul loc de baraj. În următoarea rundă din play-out, bucureștenii vor primi vizita celor de la Petrolul Ploiești.

Programul FCSB-ului în play-out: