Astfel, după această partidă, ecuația finală a play-out-ului nu se mai poate schimba, chiar dacă Unirea Slobozia va mai avea de disputat un meci, în deplasare, cu FC Argeș.

FCSB va începe play-out-ul de pe primul loc, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de urmăritoarea UTA Arad și la două de FC Botoșani, respectiv Oțelul Galați.

Gigi Becali a anunțat deja că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în cupele europene. Se poate întâmpla dacă FCSB va reuși să se claseze în zona primelor două locuri la finele play-out-ului. Apoi, campioana en-titre va fi nevoită să învingă două echipe la baraj.

Programul complet din play-out:

Etapa 1:

FCSB - Metaloglobus

UTA Arad - Hermannstadt

Botoșani - Unirea Slobozia

Oțelul - Csikszereda

Farul Constanța - Petrolul

Etapa 2:

FCSB - UTA Arad

Hermannstadt - Botoșani

Unirea Slobozia - Oțelul

Csikszereda - Farul Constanța

Metaloglobus - Petrolul

Etapa 3:

Botoșani - FCSB

UTA Arad - Metaloglobus

Oțelul - Hermannstadt

Farul Constanța - Unirea Slobozia

Petrolul - Csikszereda

Etapa 4:

FCSB - Oțelul

UTA Arad - Botoșani

Hermannstadt - Farul Constanța

Unirea Slobozia - Petrolul

Metaloglobus - Csikszereda

Etapa 5:

Farul Constanța - FCSB

Oțelul - UTA Arad

Botoșani - Metaloglobus

Petrolul - Hermannstadt

Csikszereda - Unirea Slobozia

Etapa 6:

FCSB - Petrolul

UTA Arad - Farul Constanța

Botoșani - Oțelul

Hermannstadt - Csikszereda

Metaloglobus - Unirea Slobozia

Etapa 7:

Csikszereda - FCSB

Petrolul - UTA Arad

Farul Constanța - Botoșani

Oțelul - Metaloglobus

Unirea Slobozia - Hermannstadt

Etapa 8:

FCSB - Unirea Slobozia

UTA Arad - Csikszereda

Botoșani - Petrolul

Oțelul - Farul Constanța

Metaloglobus - Hermannstadt

Etapa 9:

Hermannstadt - FCSB

Unirea Slobozia - UTA Arad

Csikszereda - Botoșani

Petrolul - Oțelul

Farul Constanța - Metaloglobus

Clasamentul din play-out, înainte de FC Argeș - Unirea Slobozia:

1. FCSB - 23 de puncte

2. UTA Arad - 22 de puncte*

3. FC Botoșani - 21 de puncte

4. Oțelul Galați - 21 de puncte*

5. Farul Constanța - 19 puncte*

6. Petrolul - 16 puncte

7. Csikszereda - 16 puncte

8. Unirea Slobozia - 12 puncte**

9. Hermannstadt - 12 puncte*

10. Metaloglobus - 6 puncte

*echipele care au beneficiat de rotunjire

**echipele cu un meci în minus

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.