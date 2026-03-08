Astfel, după această partidă, ecuația finală a play-out-ului nu se mai poate schimba, chiar dacă Unirea Slobozia va mai avea de disputat un meci, în deplasare, cu FC Argeș.
FCSB va începe play-out-ul de pe primul loc, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de urmăritoarea UTA Arad și la două de FC Botoșani, respectiv Oțelul Galați.
Gigi Becali a anunțat deja că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în cupele europene. Se poate întâmpla dacă FCSB va reuși să se claseze în zona primelor două locuri la finele play-out-ului. Apoi, campioana en-titre va fi nevoită să învingă două echipe la baraj.
Programul complet din play-out:
Etapa 1:
- FCSB - Metaloglobus
- UTA Arad - Hermannstadt
- Botoșani - Unirea Slobozia
- Oțelul - Csikszereda
- Farul Constanța - Petrolul
Etapa 2:
- FCSB - UTA Arad
- Hermannstadt - Botoșani
- Unirea Slobozia - Oțelul
- Csikszereda - Farul Constanța
- Metaloglobus - Petrolul
Etapa 3:
- Botoșani - FCSB
- UTA Arad - Metaloglobus
- Oțelul - Hermannstadt
- Farul Constanța - Unirea Slobozia
- Petrolul - Csikszereda
Etapa 4:
- FCSB - Oțelul
- UTA Arad - Botoșani
- Hermannstadt - Farul Constanța
- Unirea Slobozia - Petrolul
- Metaloglobus - Csikszereda
Etapa 5:
- Farul Constanța - FCSB
- Oțelul - UTA Arad
- Botoșani - Metaloglobus
- Petrolul - Hermannstadt
- Csikszereda - Unirea Slobozia
Etapa 6:
- FCSB - Petrolul
- UTA Arad - Farul Constanța
- Botoșani - Oțelul
- Hermannstadt - Csikszereda
- Metaloglobus - Unirea Slobozia
Etapa 7:
- Csikszereda - FCSB
- Petrolul - UTA Arad
- Farul Constanța - Botoșani
- Oțelul - Metaloglobus
- Unirea Slobozia - Hermannstadt
Etapa 8:
- FCSB - Unirea Slobozia
- UTA Arad - Csikszereda
- Botoșani - Petrolul
- Oțelul - Farul Constanța
- Metaloglobus - Hermannstadt
Etapa 9:
- Hermannstadt - FCSB
- Unirea Slobozia - UTA Arad
- Csikszereda - Botoșani
- Petrolul - Oțelul
- Farul Constanța - Metaloglobus
Clasamentul din play-out, înainte de FC Argeș - Unirea Slobozia:
- 1. FCSB - 23 de puncte
- 2. UTA Arad - 22 de puncte*
- 3. FC Botoșani - 21 de puncte
- 4. Oțelul Galați - 21 de puncte*
- 5. Farul Constanța - 19 puncte*
- 6. Petrolul - 16 puncte
- 7. Csikszereda - 16 puncte
- 8. Unirea Slobozia - 12 puncte**
- 9. Hermannstadt - 12 puncte*
- 10. Metaloglobus - 6 puncte
*echipele care au beneficiat de rotunjire
**echipele cu un meci în minus
Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB
Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.
Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.