Mirel Rădoi (44 de ani) s-a întors, la FCSB, într-un moment delicat. Pentru că, la ce situație are echipa în clasament, după ce a ajuns în play-out, nu prea mai e loc de greșeli.

Faptul că fostul mijlocaș a avut curajul de a accepta o asemenea provocare, de a încerca să ducă echipa campioana în viitorul sezon al cupelor europene via play-out, e un lucru admirabil. Mai ales că drumul până acolo va fi infernal! FCSB trebuie să se claseze pe una din primele două poziții în play-out, 7 sau 8, iar apoi să câștige două meciuri de baraj. Doar așa își va asigura prezența în preliminariile Conference League, ediția 2026-2027.

Rădoi, discurs exploziv la prima plecare de la FCSB

Rădoi a revenit acum, la FCSB, la 11 ani după primul său mandat la acest club. Atunci, aventura sa roș-albastră, în treningul „A1“, s-a încheiat cu un bilanț modest: 13 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri. La vremea respectivă, Mirel a demisionat după un meci FCSB – Astra (0-1) din etapa a 19-a.

La finalul acelui joc, Rădoi a și „erupt“, punând tunurile pe analiștii din studiourile TV, care l-au criticat, în mod constant. De asemenea, Mirel a subliniat că n-a acceptat ideile lui Gigi Becali, preferând să aibă ultimul cuvânt în privința tuturor deciziilor tehnico-tactice.

„Am luat hotărarea de a nu mai continua. Îmi asum tot ce s-a întâmplat. Rezultatele m-au făcut să iau această decizie Dacă nu se mai crede în ideile mele, prefer să mor pe mâna mea. Sper ca aceşti antrenori mari, care tot apar la televizor, să vină să salveze Steaua (n.r. – FCSB). Când au fost chemaţi, au cerut 25.000! Nu am nimerit într-un moment prost, ştiam că vor fi şi astfel de momente. Pur şi simplu, e vina mea şi trebuie să fiu eu primul care pleacă“, a spus Rădoi, în momentul plecării sale de la FCSB, în noiembrie 2015.