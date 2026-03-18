Capul de afiș al rundei a treia, dintre Rapid și U Cluj, adică echipele care ocupă în prezent primele două locuri din campionat, a fost programat duminică de la ora 20:30, pe stadionul din Giulești.

FC Argeș și Dinamo își vor măsura forțele sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:30, iar celălalt meci din play-off, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, s eva disputa luni de la ora 20:30.

FCSB are și ea un meci dificil în play-out, pe terenul celor de la FC Botoșani. Va fi ”capul de afiș” al zilei de vineri, de la ora 20:30.

Programul etapei a treia din play-off și play-out:

Vineri, 3 aprilie

Ora 20.30 FC Botoşani - FCSB

Sâmbătă, 4 aprilie

Ora 15.00 Oţelul Galaţi - FC Hermannstadt

Ora 19.30 FC Argeş - Dinamo Bucureşti

Duminică, 5 aprilie

Ora 15.00 UTA Arad - FC Metaloglobus Bucureşti

Ora 17.30 Farul Constanţa - Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Rapid - Universitatea Cluj

Luni, 6 aprilie