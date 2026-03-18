Capul de afiș al rundei a treia, dintre Rapid și U Cluj, adică echipele care ocupă în prezent primele două locuri din campionat, a fost programat duminică de la ora 20:30, pe stadionul din Giulești.
FC Argeș și Dinamo își vor măsura forțele sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:30, iar celălalt meci din play-off, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, s eva disputa luni de la ora 20:30.
FCSB are și ea un meci dificil în play-out, pe terenul celor de la FC Botoșani. Va fi ”capul de afiș” al zilei de vineri, de la ora 20:30.
Programul etapei a treia din play-off și play-out:
Vineri, 3 aprilie
- Ora 20.30 FC Botoşani - FCSB
Sâmbătă, 4 aprilie
- Ora 15.00 Oţelul Galaţi - FC Hermannstadt
- Ora 19.30 FC Argeş - Dinamo Bucureşti
Duminică, 5 aprilie
- Ora 15.00 UTA Arad - FC Metaloglobus Bucureşti
- Ora 17.30 Farul Constanţa - Unirea Slobozia
- Ora 20.30 FC Rapid - Universitatea Cluj
Luni, 6 aprilie
- Ora 17.30 Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 20.30 Universitatea Craiova - CFR 1907 Cluj