Carlos Alcaraz este de neoprit! Câte minute i-a luat să treacă de adversarul său

Carlos Alcaraz, numărul doi în clasamentul mondial, a învins fără dificultăți canadianul Felix Auger-Aliassime în turul al treilea al turneului Masters 1000 de la Indian Wells. Cu un scor de 6-2, 6-3, Alcaraz s-a calificat rapid în optimile de finală, unde îl va întâlni pe ungurul Fábián Marozsán.

Înfruntarea cu Auger-Aliassime a durat doar 78 de minute, turul al treilea.

După o scânteie inițială în debutul meciului, Alcaraz și-a recăpătat concentrarea și s-a impus în fața unuia dintre puținii jucători care îi crează probleme. Acest rezultat vine în continuarea parcursului impresionant al spaniolului, care a câștigat titlul la Indian Wells în 2023, fără a pierde vreun set.

Auger-Aliassime, deși considerat promițător în trecut, a întâmpinat dificultăți recente în carieră, iar duelul cu Alcaraz a evidențiat din nou diferențele de formă. Cu o eficiență ridicată la serviciu, Alcaraz a controlat meciul de la un capăt la altul, consolidându-și statutul de jucător de top.

Carlos Alcaraz a declarat că, daca vrei să îți aperi titlul, trebuie să uiți că l-ai câștigat editia precedentă.

„Ei bine, cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să aperi titlul este să uiți că ai câștigat titlul anul trecut. Este vorba de a fi tu însuți, de a fi 100% în fiecare zi dacă vrei să obții rezultate bune aici. Nu mă gândesc că trebuie să apăr titlul, trebuie să joc în finală. Mă concentrez doar să dau 100% în fiecare zi în fiecare antrenament, în fiecare meci cum pot fi mai bun. Cred că dacă urmez această cale, voi obține rezultate foarte bune.” a declarat Alcaraz, potrivit The Tenis Letter.

