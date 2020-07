Prima reactie a lui Dan Petrescu dupa ce a aflat ca Alexandru Paun a fost infectat cu noul coronavirus! Ce a spus antrenorul CFR-ului

Marius Bilasco, oficialul CFR-ului, a vorbit despre atmosfera din interiorul clubului dupa ce Alexandru Paun a fost gasit pozitiv cu COVID-19.

Dupa ce ieri la Dinamo au mai fost depistati 3 jucatori, iar numarul lor a ajuns in total la 10, mijlocasul de la CFR a fost confirmat si el cu noul virus, chiar inainte de meciul contra celor de la FCSB.

Dan Petrescu se gandeste in primul rand la sanatatea jucatorilor si a celor din interiorul clubului. Dupa ce a aflat de acest caz, antrenorul roman a urmat procedurile normale, potrivit lui Marius Bilasco.

"Crede-ma ca nu avem timp sa ne gandim la asemena strategii pentru ca este, a fost si va fi foarte importanta sanatatea jucatorilor si a tututor celor care suntem implicati in acest fenomen. Este dureros sa auzim asemenea declaratii. Nici nu as vrea sa le comentez (n.r. - campionii sunt acuzaţi de anumite strategii), pentru ca trebuie sa ne punem in situatia in care exista un caz de acest gen si exista acest perciol, ceilati colegi, antrenor si asa mai departe...

Dan Petrescu se gandeşte, in primul rand, la sanatatea jucatorului si apoi la fotbal. Pentru ca in momentul cand exista un asemenea caz cred ca important e ca jucatorul sau jucatorii sa fie sanatosi. Noi, respectand aceasta competitie, am facut acest test suplimentar, sa nu punem in primejdie sanatatea celorlati jucatori. Imaginati-va ca se disputa mediul, noi ascundeam acest caz si puteau sa apara mult mai multe cazuri in randul celor de la FCSB, care nu puteau sa desfasoare o finala de Cupa Romaniei programata si altfel lucrurile intrau pe o turnura nedorita de nimeni", a declarat Bilasco pentru Telekom Sport.

