Prima reactie a lui Diego Fabbrini dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus: "Nu mai am dureri de cap"

Mijlocasul italian in varsta de 29 de ani este unul dintre cei 10 jucatori din Stefan cel Mare care a fost depistat cu noul coronavirus.

Fotbalistul lui Dinamo a oferit primele declaratii dupa ce a fost internat si a oferit detalii despre starea sa de sanatate.

"In acest moment ma simt mai bine, nu mai am dureri de cap. Ieri, in schimb, nu m-am simtit prea bine.

Sunt in spital si sper sa treaca mai repede aceasta perioada", a declarat italianul pentru ziare.com.

Dinamo se afla pe locul 13 in clasamentul playout-ului Ligii 1. Echipa mai are 7 meciuri de jucat, dar in aceste conditii salvarea de la retrogradare este un obictiv destul de greu de realizat.

Bogdan Balanescu a cerut intreruperea campionatului, lucru care nu se va intampla.

Lista fotbalistilor infectati cu noul coronavirus de la Dinamo

Mihai Popescu

Ricardo Grigore

Filip Mrzljak

Alexandru Rauta

Vali Lazar

Stefan Fara

Andrei Sin

Diego Fabbrini

Dan Talmaciu

Sasa Mitrovic