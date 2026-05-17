Marius Șumudică l-a criticat sever pe Costel Gâlcă, după ce antrenorul Rapidului și-a anunțat plecarea la sfârșitul sezonului și a dat vina pe conducerea clubului pentru parcursul giuleștenilor.

Marius Șumudică, nimicitor la adresa lui Costel Gâlcă

Șumudică a reacționat după declarațiile date de Gâlcă după FC Argeș - Rapid 2-2 și l-a întrebat retoric dacă minte în față.

”Ai 2-0, nu stau să intru în detalii tactice și schimbările care au fost făcute, că nu e frumos să vorbesc despre lucrurile astea. Dar mă deranjează, atâta timp cât tu ca antrenor, în momentul în care sunt rezultate, nu totul e roz, totul e extraordinar, în momentul când nu mai sunt rezultate, conducerea e de vină, am avut accidentați. Păi, de ce ai, mă, 11 accidentați? De ce tu ca antrenor ai 11 accidentați? A, vrei să dai în doctor acum că doctorul nu ți-a recuperat sau nu știu.

Hai să spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta a lucrat în Arabia Saudită la un nivel cu jucători de zeci de milioane de euro. Rivas îl cheamă. Îți spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta este numărul 1 în România pe medicină sportivă. Pot să-mi spună mie orice, am lucrat 21 de ani, n-am nicio treabă cu omul. N-am nicio treabă, nu l-am adus eu. Eu când mi-a fost prezentat, am fost cel mai bucuros om.

Cum să acuzi doctorul că tu ai 11 accidentați? Păi acuză-ți, bă, stafful. Acuză-ți, bă, băiatule, preparatorul fizic. Acuză-ți …. Păi cum să ai 11 accidentați în condițiile în care tu nu joci din trei în trei zile? Cum să ai 11 accidentați?

Șumudică: ”Chiar suntem dobitoci cu toții?!”

Chiar suntem dobitoci cu toții?! Ne mințim în față?! În momentul în care a venit Moruțan, indiferent de ce se întâmplă cu Moruțan până acum, ai avut timp să îl pregătești, bă, pe Moruțan? Ok, n-a fost perioadă de pregătire. Dar un jucător calitativ trebuie să crească de la joc la joc. Când a venit Moruțan la Rapid, de ce n-ai spus Gâlcă că eu nu-l vreau pe Moruțan? De ce n-a ieșit Gâlcă?

Bă, când ți-a venit Paraschiv, de ce n-ai ieșit și să spui că nu-l vrei pe Paraschiv? Și acuma cine-i de vină? Conducerea clubului că ți-a adus doi jucători pe care s-au plătit și bani și s-au plătit salarii destul de mari? Despre ce vorbim? Ce conducerea clubului? Ți-a adus Moruțan și Paraschiv. Ce altceva să-ți aducă la momentul respectiv, în iarnă? În iarnă e cel mai greu să iei jucători.

Păi stai bă, noi suntem proști toți, ne asumăm. Bergodi e prost, Șumudică e prost, Mutu e prost, ăla e prost, bă și tu ești deștept, tu ești cel mai bun antrenor, tu ești singurul care n-ai fost înjurat, tu ești singurul care nu ți s-a strigat demisia, tu ești singurul care nu știu ce. Păi tu ești singurul care ai fost susținut. Nu ți-a băgat nimeni jucători pe gât, nu ți-a făcut nimeni nimic”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea de la Rapid

Rapid a obținut doar o remiză cu FC Argeș, iar șansele giuleștenilor de a prinde barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League s-au risipit.

Partida de la Mioveni a avut o desfășurare fantastică. Rapidul a condus cu 2-0 , însă piteștenii au revenit în repriza a doua. Echipa lui Bogdan Andone putea face remontada, dar golul de 3-2 a fost anulat. În prelungiri, piteștenii au beneficiat de un penalty, însă au ratat.

Costel Gâlcă a făcut declarații incendiare după meciul cu FC Argeș. Antrenorul a anunțat că va pleca de la Rapid după meciul cu Universitatea Craiova.

Motivul? Faptul că antrenorul este nemulțumit de felul în care conducerea clubului a gestionat anumite situații. Gâlcă i-a acuzat pe oficialii lui Rapid de lipsă de profesionalism și a scos în evidență faptul că unii jucători sunt ”răsfățați” de conducătorii clubului.

De altfel, antrenorul a transmis că nu a avut nimic de spus în ceea ce privește deciziile importante luate de clubul giuleștean.

Gâlcă: „Nu am avut putere de decizie”

”Am avut o repriză foarte bună, nu au ajuns la poarta noastră, am marcat, am avut situații. În a doua repriză, au făcut schimbări, au venit cu intensitate, au verticalizat. Au venit cu centrări, ne-au marcat primul gol. Puteam să pierdem. Din punctul meu de vedere, nu a fost penalty, dar ei analizează. Puteam face 3-2 singuri cu portarul, nu am reușit, iar fotbalul te pedepsește.

A lipsit să marcăm, să avem mai multă disciplină, nu numai în teren, ci și în afară. Sunt mult mai multe treburi decât disciplina, dar ca să te bați acolo trebuie mult mai multă muncă și să fii mai profesionist.

Jucătorii și-au dorit, dar atât am putut să dăm. Avem multe accidentări și atât am putut să dăm în momentul de față.

Mi-au spus că eu nu am știut să gestionez situațiile. Nu, situațiile se gestionează atunci când te comporți ca un profesionist, să faci treburile de la început sau să le reglezi pe parcurs cum trebuie. (n.r. Ce treburi nu au fost făcute în mod profesionist?) Multe, multe, multe, de la accidentări, de la ce trebuia să facem și nu am făcut! Așteptam mult mai mult, ca fiecare să pună mai mult, să luăm decizii, am analizat de multe ori, știam slăbiciunile pe care le aveam și nu am luat decizii. Am fost bine când eram sus, dar după aia era normal să apară problemele.

(n.r. Simțiți că nu ați fost susținut de conducere?) Nu am avut putere de decizie, opinia mea nu prea a contat, iar asta s-a văzut în timp. Eu am spus opinia mea, dar dacă nu au luat-o în considerare... Am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut. Eu sunt de mult timp în fotbal, știu că dacă vrei să te bați la campionat și la cupe europene, trebuie să fii mai profesionist. Toți trebuie să pună mai mult, să fie mai exigenți cu jucători. Jucătorii, dacă le deschizi o poartă, fug toți!

Jucătorii sunt mai puțin vinovați, nu e vorba că au fost răsfățați. Cu siguranță, va fi ultimul meci! Termin contractul și după aceea plec”, a spus Costel Gâlcă la finalul meciului.