Șumudică râde cu poftă de Șucu: „Așa se pare acum...“

Șumudică râde cu poftă de Șucu: „Așa se pare acum...“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În momentul numirii sale, la Rapid, în sezonul trecut, antrenorul de 55 de ani se declara fascinat de patronul echipei. Astăzi, savurează încă un sezon ratat al giuleștenilor cu Șucu în frunte.

TAGS:
Marius Sumudicadan sucuRapid
Din articol

Marius Șumudică trăiește o veritabilă dramă profesională, după cum Sport.ro a arătat aici. Dar, chiar și așa, în picaj cum e, tehnicianul de 55 de ani își păstrează marea „calitate“. Concret, fostul atacant rămâne cel mai bun antrenor fără angajament!

De-a lungul anilor, Șumudică a demonstrat că e „imbatabil“ la teorie. Pentru că, de câte ori e întrebat despre o formație aflată în criză, fostul rapidist are toate „soluțiile“. Problema e că practica îl „omoară“ pe Șumudică. După cum s-a văzut și în acest an. Pentru că, în momentul numirii sale la Al-Okhdood (Arabia Saudită), românul a vorbit foarte sigur pe el despre posibila salvare de la retrogradare. Ce a urmat? Un mandat catastrofal: 14 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri, golaveraj 13-33!

Firește, cu asemenea cifre, Șumudică nici măcar n-a reușit să ducă sezonul la bun sfârșit, la Al-Okhdood. Arabii i-au arătat ușa, iar fostul atacant a revenit la postura în care se simte cel mai bine: analistul echipelor cu probleme.

Marius Șumudică, mandat catastrofal, la Al-Okhdood

  • Sumudica antrenament
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Șumudică râde de Șucu: „<<Insuccesul>> meu e performanța lui cel mai mare“

Etapa a 8-a din play-off a adus încă un eșec al Rapidului: 0-1 cu Universitatea Cluj, în deplasare. Ceea ce înseamnă că formația giuleșteană va rămâne în afara cupelor europene, încă o dată. Pentru că a părăsit cupa, după faza grupelor, iar în play-off nu mai are decât șanse pur teoretice la locul 4.

Acest rateu, încă unul în mandatul lui Dan Șucu, în calitate de acționar principal, a fost savurat din plin de Șumudică. În dialog cu Fanatik, acesta nu și-a putut ascunde satisfacția.

Tind să cred că <<insuccesul>> meu de anul trecut a devenit performanţa erei Şucu. Deci este performanţa erei Şucu! Eu am terminat play-off-ul pe 5, în condițiile în care am luat echipa de pe locul 14. Și am dus Rapidul și în semifinalele cupei. Deci, sunt cele mai bune rezultate din era Şucu. Nu a jucat nimeni semifinală de cupă cu Rapid. Este cea mai mare performanţă, dacă o pot numi performanţă. Gâlcă a avut toate ingredientele să facă performanţă. A avut avantajul faţă de alţii, faţă de mine de exemplu, că a avut pregătire de vară. A avut şansa să-şi contureze lotul. A avut suporterii lângă el“, a spus Șumudică.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Șumudică s-a autopropus la o echipă din top 10 campionate ale lumii
Marius Șumudică s-a autopropus la o echipă din top 10 campionate ale lumii
Marius Șumudică își pregătește revenirea în antrenorat: ”Îmi doresc foarte mult să se realizeze”
Marius Șumudică își pregătește revenirea în antrenorat: ”Îmi doresc foarte mult să se realizeze”
Marius Șumudică rememorează titlul câștigat cu Astra Giurgiu: ”Atât pot să spun!”
Marius Șumudică rememorează titlul câștigat cu Astra Giurgiu: ”Atât pot să spun!”
ULTIMELE STIRI
Liga Liceelor Playerfy | Mare finală se joacă ACUM pe VOYO și Pro Arena!
Liga Liceelor Playerfy | Mare finală se joacă ACUM pe VOYO și Pro Arena!
Avertisment dur pentru Mirel Rădoi în Turcia. Șumudică dezvăluie pericolul de la Gaziantep
Avertisment dur pentru Mirel Rădoi în Turcia. Șumudică dezvăluie pericolul de la Gaziantep
Echipa din play-off care l-a dezamăgit pe Victor Becali: „Când intri în haos, e greu să redresezi corabia”
Echipa din play-off care l-a dezamăgit pe Victor Becali: „Când intri în haos, e greu să redresezi corabia”
Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor de la FCSB: ”Cu asta basta!”
Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor de la FCSB: ”Cu asta basta!”
Cîrstea a mai câștigat un meci, Sabalenka încă digeră eșecul: ce a scris bielorusa. Ocazie uriașă pentru Sorana
Cîrstea a mai câștigat un meci, Sabalenka încă digeră eșecul: ce a scris bielorusa. Ocazie uriașă pentru Sorana
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul

Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor de la FCSB: ”Cu asta basta!”
Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor de la FCSB: ”Cu asta basta!”
Avertisment dur pentru Mirel Rădoi în Turcia. Șumudică dezvăluie pericolul de la Gaziantep
Avertisment dur pentru Mirel Rădoi în Turcia. Șumudică dezvăluie pericolul de la Gaziantep
Echipa din play-off care l-a dezamăgit pe Victor Becali: „Când intri în haos, e greu să redresezi corabia”
Echipa din play-off care l-a dezamăgit pe Victor Becali: „Când intri în haos, e greu să redresezi corabia”
Primul club din Superliga care dă jucător la Cupa Mondială: selecționerul a anunțat azi lotul!
Primul club din Superliga care dă jucător la Cupa Mondială: selecționerul a anunțat azi lotul!
Cîrstea a mai câștigat un meci, Sabalenka încă digeră eșecul: ce a scris bielorusa. Ocazie uriașă pentru Sorana
Cîrstea a mai câștigat un meci, Sabalenka încă digeră eșecul: ce a scris bielorusa. Ocazie uriașă pentru Sorana
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!