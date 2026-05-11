Șumudică râde cu poftă de Șucu: „Așa se pare acum...“

Marius Șumudică trăiește o veritabilă dramă profesională, după cum Sport.ro a arătat aici. Dar, chiar și așa, în picaj cum e, tehnicianul de 55 de ani își păstrează marea „calitate“. Concret, fostul atacant rămâne cel mai bun antrenor fără angajament!
De-a lungul anilor, Șumudică a demonstrat că e „imbatabil“ la teorie. Pentru că, de câte ori e întrebat despre o formație aflată în criză, fostul rapidist are toate „soluțiile“. Problema e că practica îl „omoară“ pe Șumudică. După cum s-a văzut și în acest an. Pentru că, în momentul numirii sale la Al-Okhdood (Arabia Saudită), românul a vorbit foarte sigur pe el despre posibila salvare de la retrogradare. Ce a urmat? Un mandat catastrofal: 14 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri, golaveraj 13-33!
Firește, cu asemenea cifre, Șumudică nici măcar n-a reușit să ducă sezonul la bun sfârșit, la Al-Okhdood. Arabii i-au arătat ușa, iar fostul atacant a revenit la postura în care se simte cel mai bine: analistul echipelor cu probleme.
Șumudică râde de Șucu: „<<Insuccesul>> meu e performanța lui cel mai mare“
Etapa a 8-a din play-off a adus încă un eșec al Rapidului: 0-1 cu Universitatea Cluj, în deplasare. Ceea ce înseamnă că formația giuleșteană va rămâne în afara cupelor europene, încă o dată. Pentru că a părăsit cupa, după faza grupelor, iar în play-off nu mai are decât șanse pur teoretice la locul 4.
Acest rateu, încă unul în mandatul lui Dan Șucu, în calitate de acționar principal, a fost savurat din plin de Șumudică. În dialog cu Fanatik, acesta nu și-a putut ascunde satisfacția.
„Tind să cred că <<insuccesul>> meu de anul trecut a devenit performanţa erei Şucu. Deci este performanţa erei Şucu! Eu am terminat play-off-ul pe 5, în condițiile în care am luat echipa de pe locul 14. Și am dus Rapidul și în semifinalele cupei. Deci, sunt cele mai bune rezultate din era Şucu. Nu a jucat nimeni semifinală de cupă cu Rapid. Este cea mai mare performanţă, dacă o pot numi performanţă. Gâlcă a avut toate ingredientele să facă performanţă. A avut avantajul faţă de alţii, faţă de mine de exemplu, că a avut pregătire de vară. A avut şansa să-şi contureze lotul. A avut suporterii lângă el“, a spus Șumudică.