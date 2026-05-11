Șumudică râde cu poftă de Șucu: „Așa se pare acum...“

Marius Șumudică trăiește o veritabilă dramă profesională, după cum Sport.ro a arătat aici. Dar, chiar și așa, în picaj cum e, tehnicianul de 55 de ani își păstrează marea „calitate“. Concret, fostul atacant rămâne cel mai bun antrenor fără angajament!

De-a lungul anilor, Șumudică a demonstrat că e „imbatabil“ la teorie. Pentru că, de câte ori e întrebat despre o formație aflată în criză, fostul rapidist are toate „soluțiile“. Problema e că practica îl „omoară“ pe Șumudică. După cum s-a văzut și în acest an. Pentru că, în momentul numirii sale la Al-Okhdood (Arabia Saudită), românul a vorbit foarte sigur pe el despre posibila salvare de la retrogradare. Ce a urmat? Un mandat catastrofal: 14 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri, golaveraj 13-33!

Firește, cu asemenea cifre, Șumudică nici măcar n-a reușit să ducă sezonul la bun sfârșit, la Al-Okhdood. Arabii i-au arătat ușa, iar fostul atacant a revenit la postura în care se simte cel mai bine: analistul echipelor cu probleme.