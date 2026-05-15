Costel Gâlcă a făcut declarații incendiare după meciul cu FC Argeș. Antrenorul a anunțat că va pleca de la Rapid după meciul cu Universitatea Craiova.

Motivul? Faptul că antrenorul este nemulțumit de felul în care conducerea clubului a gestionat anumite situații. Gâlcă i-a acuzat pe oficialii lui Rapid de lipsă de profesionalism și a scos în evidență faptul că unii jucători sunt ”răsfățați” de conducătorii clubului.

De altfel, antrenorul a transmis că nu a avut nimic de spus în ceea ce privește deciziile importante luate de clubul giuleștean.

”Am avut o repriză foarte bună, nu au ajuns la poarta noastră, am marcat, am avut situații. În a doua repriză, au făcut schimbări, au venit cu intensitate, au verticalizat. Au venit cu centrări, ne-au marcat primul gol. Puteam să pierdem. Din punctul meu de vedere, nu a fost penalty, dar ei analizează. Puteam face 3-2 singuri cu portarul, nu am reușit, iar fotbalul te pedepsește.

A lipsit să marcăm, să avem mai multă disciplină, nu numai în teren, ci și în afară. Sunt mult mai multe treburi decât disciplina, dar ca să te bați acolo trebuie mult mai multă muncă și să fii mai profesionist.

Jucătorii și-au dorit, dar atât am putut să dăm. Avem multe accidentări și atât am putut să dăm în momentul de față.

Mi-au spus că eu nu am știut să gestionez situațiile. Nu, situațiile se gestionează atunci când te comporți ca un profesionist, să faci treburile de la început sau să le reglezi pe parcurs cum trebuie. (n.r. Ce treburi nu au fost făcute în mod profesionist?) Multe, multe, multe, de la accidentări, de la ce trebuia să facem și nu am făcut! Așteptam mult mai mult, ca fiecare să pună mai mult, să luăm decizii, am analizat de multe ori, știam slăbiciunile pe care le aveam și nu am luat decizii. Am fost bine când eram sus, dar după aia era normal să apară problemele.

(n.r. Simțiți că nu ați fost susținut de conducere?) Nu am avut putere de decizie, opinia mea nu prea a contat, iar asta s-a văzut în timp. Eu am spus opinia mea, dar dacă nu au luat-o în considerare... Am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut. Eu sunt de mult timp în fotbal, știu că dacă vrei să te bați la campionat și la cupe europene, trebuie să fii mai profesionist. Toți trebuie să pună mai mult, să fie mai exigenți cu jucători. Jucătorii, dacă le deschizi o poartă, fug toți!

Jucătorii sunt mai puțin vinovați, nu e vorba că au fost răsfățați. Cu siguranță, va fi ultimul meci! Termin contractul și după aceea plec”, a spus Costel Gâlcă la finalul meciului.