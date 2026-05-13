„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului

Fostul tehnician din Giulești a taxat conducerea alb-vișiniilor, după ce echipa a ajuns la cinci puncte în spatele rivalei Dinamo, cu două etape rămase din play-off.

Marius Şumudică, tehnicianul în vârstă de 55 de ani, a profitat de situația din clasament a giuleștenilor pentru a trimite săgeți către patronul Dan Șucu. Liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood din 18 martie 2026, antrenorul a comparat rezultatele actuale ale clubului cu cele din mandatul său.

În prezent, formația pregătită de Costel Gâlcă se află pe poziția a cincea în Superliga, la o distanță de cinci lungimi de Dinamo, care ocupă locul 4.

„Performanța erei Șucu”

Ultima experiență a lui Șumudică pe banca Rapidului a avut loc în sezonul 2024-2025 , perioadă în care a bifat 38 de meciuri și a obținut o medie de 1,55 puncte pe partidă. Deși a părăsit echipa în luna mai a anului 2025 fără a câștiga vreun trofeu, el consideră că parcursul său este superior celui de acum.

„Tind să cred că «insuccesul» meu de anul trecut a devenit performanţa erei Şucu. Deci este performanţa erei Şucu! Eu am terminat play-off-ul pe 5, în condițiile în care am luat echipa de pe locul 14. Și am dus Rapidul și în semifinalele Cupei.

Deci, sunt cele mai bune rezultate din era Şucu. Nu a jucat nimeni semifinală de Cupă cu Rapid. Este cea mai mare performanţă, dacă o pot numi performanţă", a spus Marius Șumudică, pentru Fanatik.

Comparația cu actualul tehnician

Șumudică l-a vizat direct și pe succesorul său, Costel Gâlcă, argumentând că acesta a beneficiat de circumstanțe favorabile la startul campionatului. „Gâlcă a avut toate ingredientele să facă performanţă. A avut avantajul faţă de alţii, faţă de mine de exemplu, că a avut pregătire de vară. A avut şansa să-şi contureze lotul. A avut suporterii lângă el”, a mai spus „Șumi”.

În ultimele două runde din stagiunea 2025-2026, Rapid are programate un meci în deplasare cu FC Argeș și o partidă pe teren propriu împotriva Universității Craiova.

