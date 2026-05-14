Marius Șumudică a ironizat un jucător de la FCSB și l-a ”înțepat” pe Mihai Stoica: ”Cine a făcut transferurile astea?”

FCSB a avut parte de un sezon mult sub așteptări în care nu a prins nici măcar un loc în play-off-ul Superligii României.

Roș-albaștrii speră să spele rușinea ratării calificării în play-off cu o calificare la baraj în preliminariile Conference League.

Marius Șumudică: ”Tot aștept să-l văd și eu pe Ofri Arad ăla, Ofri Timișoara sau cum îl cheamă, Timișoara, Ofri Jimbolia!”

Ofri Arad, în meciul Metaloglobus - FCSB / Foto Sport Pictures
Marius Șumudică a declarat că nu înțelege ce se întâmplă cu Ofri Arad la FCSB. Având în vedere că mijlocașul a evoluat în faza principală Champions League și a ajuns la FCSB ”cu surle și trâmbițe”, Șumudică s-ar fi așteptat ca israelianul să fie titular indiscutabil la FCSB.

Fostul antrenor de la Rapid l-a ironizat pe israelian și s-a arătat revoltat de ultimele transferuri făcute de FCSB. De transferurile celor de la FCSB se ocupă într-o mare măsură Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al lui FCSB, astfel că, cel mai probabil, ultimele declarații ale antrenorului nu îi vor pica deloc bine oficialului roș-albaștrilor. 

Tot aștept să-l văd și eu pe Ofri Arad ăla, Ofri Timișoara sau cum îl cheamă, Timișoara, Ofri Jimbolia, cum îl cheamă. Ofri Arad… să-l văd și eu pe băiatul ăsta ce poate. 

Am înțeles că s-au dat 450.000 pe el. Vreau să văd ce poate să ne ofere, că venit cu surle și trâmbițe și văd că nu joacă deloc, absolut deloc. Nu știu ce se întâmplă. E accidentat? Nu-i place lui Gigi? Nu știu ce se întâmplă sau nu-i place lui Filip. 

Mă așteptam, că tot zice că are nevoie de mijlocaș, mijlocaș, mijlocaș. Tot a zis că are nevoie de mijlocaș. Ok, a venit Ofri Arad, s-au dat bani pe el, cum s-a dat și pe Duarte… Cine a făcut transferurile astea? Nici cu Slobozia nu pot să îl văd pe Arad? În play-out!?”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

