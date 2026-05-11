Avertisment dur pentru Mirel Rădoi în Turcia. Șumudică dezvăluie pericolul de la Gaziantep

Marius Șumudică a analizat începutul slab al lui Mirel Rădoi la Gaziantep și i-a transmis un avertisment clar privind presiunea din campionatul Turciei.

Mirel Rădoi a înregistrat eșecuri pe linie în primele sale trei partide pe banca celor de la Gaziantep, iar situația sa se anunță extrem de complicată în perioada următoare. Marius Șumudică atrage atenția asupra riscului major pe care și l-a asumat antrenorul prin preluarea echipei cu doar câteva etape rămase de disputat.

„Nu se pune problema să nu prindă începutul sezonului viitor. E clar că și-a pierdut din simpatie. Pierde din încredere cu rezultatele acestea. Eu, dacă aș fi fost în locul lui Rădoi, nu m-aș fi dus niciodată la Gaziantep pentru ultimele patru etape. Aș fi încercat să stau cât mai departe. Treaba aș fi început-o de la vară. (...) Ferească Dumnezeu dacă pierde și meciul ăsta. E clar că va fi o presiune enormă pe umerii lui Rădoi”, a transmis Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Mirel Rădoi. Sursă Foto: Gaziantep Online
Tensiuni interne la nivelul conducerii

Climatul de la echipă este tensionat și de dificultățile financiare, corelate cu faptul că numeroși fotbaliști ajung în curând la final de contract. Șumudică a explicat că oficialii formației turce încep să își pună semne de întrebare cu privire la decizia numirii lui Rădoi.

„Nu știu dacă are timpul necesar să formeze o echipă și să performeze. În momentul de față, marea majoritate din conducere simte că s-au expus. Dintr-un antrenor cu o aură extraordinară, el pleacă de la zero. Au crezut când l-au adus că au dat lovitura. Trebuie să demonstreze acum. Timpul este din ce în ce mai scurt. Aura sa a dispărut”, a spus Marius Șumudică.

Deși conducerea speră într-o campanie puternică de transferuri în pauza competițională, debutul ratat a ridicat numeroase discuții în anturajul echipei, mulți întrebându-se de ce nu a fost preferat un antrenor autohton.

Vlad Chiricheș, la FCSB / Foto Sport Pictures
Un eventual transfer al lui Chiricheș, considerat periculos

Referitor la zvonurile privind dorința lui Rădoi de a-l aduce pe Vlad Chiricheș, Șumudică îl sfătuiește ferm să evite această mutare. El consideră că ritmul și intensitatea campionatului reprezintă un obstacol major, pentru un jucător precum Chiricheș, predispus la accidentări.

„Chiricheș nu mai poate juca. Cu tot respectul pentru el, dar e greu în Turcia. Este un jucător extraordinar, dar în momentul de față nu poate activa în campionatul Turciei. Dacă Mirel își asumă această mutare, va fi un risc enorm”, a mai zis antrenorul.

