Marius Șumudică, interzis la FCSB: „Nu are ce căuta!”

Marius Șumudică, interzis la FCSB: „Nu are ce căuta!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB este în căutarea unui nou antrenor.

TAGS:
Marius SumudicaFCSBDorin Goian
Din articol

FCSB trebuie să numească un nou antrenor cât mai repede pentru că Lucian Filip și Alin Stoica nu au licență PRO și le expiră permisiunea de 30 de zile prevăzută de regulament de îndeplini funcția de tehnician principal.

Una dintre variantele pe care le au roș-albaștrii este Marius Șumudică, iar Gigi Becali a vorbit despre această posibilitate.

Marius Șumudică, interzis la FCSB: „Nu are ce căuta!”

  • Marius sumudica
×
Marius Șumudică, în Rapid - Dinamo / Foto Sport Pictures
Marius sumudica 050425
Marius Șumudică, în Rapid - Dinamo / Foto Sport Pictures
Marius Șumudică, în Rapid - Dinamo / Foto Sport Pictures
Marius Șumudică, în Rapid - Dinamo / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dorin Goian a fost întrebat despre posibila venire a lui Marius Șumudică la FCSB.

Fostul fundaș al echipei bucureștene a reacționat vehement în momentul în care a auzit numele fostului antrenor de la Rapid.

„Nu ar fi prima dată când un antrenor care a avut performanțe ca jucător să antreneze o rivală. Dar nu cred că este cazul lui Marius Șumudică. Personal, nici eu nu văd ca o variantă.

Nu are ce căuta acolo! La cât de mult ne-a înjurat toți anii aceștia, la cât a înjurat Steaua sau FCSB, chiar nu. Asta este părerea mea și nu văd această variantă ca fiind una bună”, a declarat Dorin Goian, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali: ”Mi-am dat seama că nu există ca suporterii să îl vrea la FCSB pe Șumudică!”

Gigi Becali a vorbit despre o eventuală numire a lui Marius Șumudică pe banca echipei sale. Chiar dacă patronul de la FCSB a recunoscut că îl apreciază pe fostul antrenor al Rapidului, spune că Șumudică nu ar putea fi instalat niciodată la FCSB.

Motivul? Finanțatorul s-a lovit de refuzul suporterilor, iar Becali nu are de gând să se pună rău cu suporterii roș-albaștrilor, care au susținut echipa chiar și în cele mai dificile momente din acest sezon, mai ales când FCSB a ratat calificarea în play-off. Marius Șumudică a fost aproape să semneze cu gruparea patronată de Gigi Becali, dar înțelegerea a picat în ultimul moment. 

Din punctul meu de vedere, nu am nicio treabă, dar sunt unii suporteri care mai vorbesc cu el și îi spun: <<Da, băi, Șumi, da, sigur!>>, dar mie îmi spun: <<Nu, domn-le!>>. Cred că îi spun așa de bun simț. Nu are cum, eu credeam că se va putea, și aveam contractul semnat cu el atunci, mă înțelesesem cu el, dar mi-am dat seama că nu există să îl vrea la FCSB, nu îl vor. Să zicem că aranjează el cu 10-15, dar sunt mii și mii care nu îl vor. Și nu fac împotriva suporterilor niciodată în viața mea, pentru că le sunt recunoscător pentru că au susținut echipa și au fost drepți și au susținut FCSB și nu au ținut cont de surogatul Steaua”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunțul lui Gigi Becali în privința viitorului lui Florin Tănase la FCSB: ”El e idiot?”
Anunțul lui Gigi Becali în privința viitorului lui Florin Tănase la FCSB: ”El e idiot?”
Scandalul cu Mihai Stoica i-a pus capac! Nu vrea să mai transfere jucători la FCSB
Scandalul cu Mihai Stoica i-a pus capac! Nu vrea să mai transfere jucători la FCSB
Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”
Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - Rapid 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii au înscris din nou
FC Argeș - Rapid 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii au înscris din nou
Gigi Becali a dezvăluit cea mai mare suferință a vieții sale: „Aș muri pe loc ca să pot s-o văd”
Gigi Becali a dezvăluit cea mai mare suferință a vieții sale: „Aș muri pe loc ca să pot s-o văd”
Ore importante la Inter! Anunțul italienilor: ”Cea mai importantă ședință s-a încheiat!”
Ore importante la Inter! Anunțul italienilor: ”Cea mai importantă ședință s-a încheiat!”
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”
Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins
Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bomba serii: Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Mondiale fără niște vedete colosale!

Bomba serii: Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Mondiale fără niște vedete colosale!

Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj

Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj

Un nume greu din istoria FCSB se opune numirii antrenorului dorit de Becali: „Nu are ce căuta acolo!”

Un nume greu din istoria FCSB se opune numirii antrenorului dorit de Becali: „Nu are ce căuta acolo!”

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a dezvăluit cea mai mare suferință a vieții sale: „Aș muri pe loc ca să pot s-o văd”
Gigi Becali a dezvăluit cea mai mare suferință a vieții sale: „Aș muri pe loc ca să pot s-o văd”
Ore importante la Inter! Anunțul italienilor: ”Cea mai importantă ședință s-a încheiat!”
Ore importante la Inter! Anunțul italienilor: ”Cea mai importantă ședință s-a încheiat!”
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”
FC Argeș - Rapid 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii au înscris din nou
FC Argeș - Rapid 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Giuleștenii au înscris din nou
Anunțul lui Gigi Becali în privința viitorului lui Florin Tănase la FCSB: ”El e idiot?”
Anunțul lui Gigi Becali în privința viitorului lui Florin Tănase la FCSB: ”El e idiot?”
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dorin Goian, pronostic surprinzător pentru tricolori! Până unde va ajunge România la EURO 2024
Dorin Goian, pronostic surprinzător pentru tricolori! Până unde va ajunge România la EURO 2024
Dorin Goian, omul care i-a marcat pe Van Persie, Ibrahimovic și Benzema, povești despre Euro 2008: „Pe francezi și pe italieni îi visam!”
Dorin Goian, omul care i-a marcat pe Van Persie, Ibrahimovic și Benzema, povești despre Euro 2008: „Pe francezi și pe italieni îi visam!”
CITESTE SI
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

stirileprotv Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

stirileprotv Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!