Marius Șumudică, interzis la FCSB: „Nu are ce căuta!”

Una dintre variantele pe care le au roș-albaștrii este Marius Șumudică, iar Gigi Becali a vorbit despre această posibilitate.

FCSB trebuie să numească un nou antrenor cât mai repede pentru că Lucian Filip și Alin Stoica nu au licență PRO și le expiră permisiunea de 30 de zile prevăzută de regulament de îndeplini funcția de tehnician principal.

Dorin Goian a fost întrebat despre posibila venire a lui Marius Șumudică la FCSB.

Fostul fundaș al echipei bucureștene a reacționat vehement în momentul în care a auzit numele fostului antrenor de la Rapid.

„Nu ar fi prima dată când un antrenor care a avut performanțe ca jucător să antreneze o rivală. Dar nu cred că este cazul lui Marius Șumudică. Personal, nici eu nu văd ca o variantă.

Nu are ce căuta acolo! La cât de mult ne-a înjurat toți anii aceștia, la cât a înjurat Steaua sau FCSB, chiar nu. Asta este părerea mea și nu văd această variantă ca fiind una bună”, a declarat Dorin Goian, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali: ”Mi-am dat seama că nu există ca suporterii să îl vrea la FCSB pe Șumudică!”

Gigi Becali a vorbit despre o eventuală numire a lui Marius Șumudică pe banca echipei sale. Chiar dacă patronul de la FCSB a recunoscut că îl apreciază pe fostul antrenor al Rapidului, spune că Șumudică nu ar putea fi instalat niciodată la FCSB.

Motivul? Finanțatorul s-a lovit de refuzul suporterilor, iar Becali nu are de gând să se pună rău cu suporterii roș-albaștrilor, care au susținut echipa chiar și în cele mai dificile momente din acest sezon, mai ales când FCSB a ratat calificarea în play-off. Marius Șumudică a fost aproape să semneze cu gruparea patronată de Gigi Becali, dar înțelegerea a picat în ultimul moment.

”Din punctul meu de vedere, nu am nicio treabă, dar sunt unii suporteri care mai vorbesc cu el și îi spun: <<Da, băi, Șumi, da, sigur!>>, dar mie îmi spun: <<Nu, domn-le!>>. Cred că îi spun așa de bun simț. Nu are cum, eu credeam că se va putea, și aveam contractul semnat cu el atunci, mă înțelesesem cu el, dar mi-am dat seama că nu există să îl vrea la FCSB, nu îl vor. Să zicem că aranjează el cu 10-15, dar sunt mii și mii care nu îl vor. Și nu fac împotriva suporterilor niciodată în viața mea, pentru că le sunt recunoscător pentru că au susținut echipa și au fost drepți și au susținut FCSB și nu au ținut cont de surogatul Steaua”, a spus Gigi Becali la Fanatik.