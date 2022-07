Marius Croitoru jubilează după ce a răpus-o pe CFR: "Așa se bate o campioană! Începem să devenim o forță"

Condusă din minutul 15, după golul lui Ciprian Deac, FC U Craiova a reacționat excelent și a obținut victoria după dubla lui Van Durmen (32, 73) și reușita lui Compagno (47).

Marius Croitoru jubilează după ce a răpus-o pe CFR Cluj

Marius Croitoru a fost suspendat și a fost nevoit să urmărescă meciul din tribună, însă la finalul partidei s-a arătat foarte mulțumit de evoluția jucătorilor săi.

Antrenorul lui FC U Craiova spune că vrea să transforme echipa într-o forță a Superligii și le cere suporterilor să vină în număr cât mai mare la stadion.

"Da, așa se bate o campioană. Ne doream o victorie, indiferent la ce scor. Cu atât mai bucuroși suntem că am făcut-o de o manieră clară. Din primul minut până în ultimul cred că am dominat partida la număr de ocazii, posesie, joc, tot ceea ce și-au dorit oamenii care au venit la stadion. Cred că băieții au oferit spectacol.

Nu, n-a fost deloc greu cu căldura. Mi-aș dori ca toate meciurile să le joc așa și să le câștig. Atât timp cât câștigi, uiți tot ce s-a întâmplat.

Noi începem să devenim ceea ce ne dorim toți, o forță. Vrem să legăm victoriile și să devenim o forță.

Chiar dacă am luat bătaie la Constanța, am făcut un joc bun.. Îmi pare rău că nu am avut mai mulți oameni în tribună. Această echipă merită. Aș vrea să văd și eu două tribune foarte populate. Galeria e lângă noi, dar aș vrea tribuna 1 și tribuna 2 lângă noi. Cu joc frumos și rezultate îi vom aduce", a spus Marius Croitoru, după meci.

FC U Craiova a pierdut în prima etapă, contra Farului, scor 1-2, astfel că după două runde are trei puncte. Pentru olteni urmează un nou meci de foc, cel cu FCSB, de pe Arena Națională, programat luni, 1 august, de la 21:30.