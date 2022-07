Farul s-a desprins rapid pe tabelă, cu două goluri spectaculoase marcate de Constantin Grameni (3) și Andrei Artean (29). FC U Craiova a redus din handicap în minutul 58, prin Sekou Sidibe, la câteva secunde după ce a intrat pe teren, însă a fost insuficient pentru formația preluată recent de Marius Croitoru.

Anunțul făcut de Adrian Mititelu, după ce Marius Croitoru a debutat cu eșec la FC U Craiova

La scurt timp după ultimul fluier al meciului de la Ovidiu, Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova, a postat pe Facebook un mesaj optimist.

"Anul acesta vom termina sus în clasament! Echipa are substanță și caracter!

E nevoie doar de timp și răbdare!", a transmis Adrian Mititelu.

Pentru FC U Craiova urmează patru meciuri cu echipe care au fost în play-off sezonul trecut: CFR Cluj (a), FCSB (d), Universitatea Craiova (a) și FC Argeș (d).

Croitoru are obiectiv play-off-ul

La semnarea contractului cu FC U Craiova, în urmă cu aproximativ o lună, Marius Croitoru vorbea despre obiectivul pe care i l-a trasata conducerea pentru noul sezon.

"Am venit cu gânduri de play-off, acum rămâne să reușim. Obiectivul este clar - calificarea în primele șase. Nu e ceva imposibil. Eu zic că avem lot, dar vor mai veni și jucători. Au fost negocieri și d-asta a durat așa mult, important este că am ajuns. S-a pierdut puțin timp, dar încercăm să recuperăm cât putem.

Azi avem antrenament, mâine antrenament, după care se pleacă în Austria. Vom avea două săptămâni de pregătire, meciuri amicale, iar apoi ne întoarcem la treburile din România.

Deocamdată nu am avut contact cu jucătorii sau galeria. Lumea știe ce am făcut, este la curent și nu cred că aș avea de ce să nu fiu primit bine. Am reușit lucruri bune la o echipă precum Botoșani, este și normal să reușesc aici. Nu m-a surprins interesul Craiovei, este o echipă bună și este normal să își dorească un antrenor bun", a spus și Marius Croitoru.