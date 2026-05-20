Marius Baciu (51 de ani) a fost pus în dificultate la prima sa conferință de presă în calitate de antrenor principal la FCSB.

Întrebarea incomodă pentru Marius Baciu

Noul tehnician al roș-albaștrilor a fost întrebat dacă va face echipa alături de Gigi Becali pentru meciul cu FC Botoșani, contând pentru barajul de Conference League, de pe 24 mai.

Baciu nu a știut ce să răspundă inițial, după care a spus că „poate” Gigi Becali va alcătui echipa împreună cu el. Ulterior, a susținut că ar avea nevoie de ajutorul tuturor celor implicați la echipă, iar după aceea s-ar putea răzgândi și să ia deciziile singur.

Marius Baciu a recunoscut că s-ar sfătui inclusiv cu fostul antrenor Mirel Rădoi, pe care însă este supărat că nu i-a răspuns la mesajul în care l-a felicitat, când Rădoi a devenit tehnician principal la FCSB.

Baciu: „Poate Gigi Becali va face echipa împreună cu mine”

(n.r.- Veți face echipa împreună cu Gigi Becali?) Nu știu, poate Gigi Becali va face echipa împreună cu mine. Nu știu, vedem cum va fi. Am niște discuții, pentru meciul ăsta chiar mă interesează să mă ajute toată lumea. Mi s-a promis susținere totală. Cred că de data asta am eu nevoie de ei foarte mult, de toți. Poate după nu mai vreau.

(n.r.- dacă se gândește să apeleze inclusiv la Mirel Rădoi) Și el poate. Dacă o să consider lucrul ăsta, o să îl apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj, sunt supărat pe el! Eu l-am felicitat când a venit la FCSB când a preluat postul ăsta. Eram bucuros tare pentru el! Și nu mi-a răspuns. Eu am încercat să răspund la toate mesajele. Să îi transmiteți că sunt tare supărat pe ei”, a declarat Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB.

Luni seară, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a confirmat faptul că Marius Baciu va fi noul antrenor al grupării roș-albastre, căruia îi va oferi un salariu de 10.000 de euro pe lună.

La o zi de la confirmarea lui Gigi Becali a venit și anunțul oficial al lui FCSB cu privire la numirea lui Marius Baciu.

„Bine ai venit, Marius Baciu! FCSB anunță că, începând de marți, 19 mai, Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei noastre.

Fostul căpitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Noul nostru tehnician va participa miercuri, începând cu ora 17:00, la prima conferință de presă din această postură, la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a scris FCSB.