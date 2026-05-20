OFICIAL Clasamentul academiilor de fotbal din România! Dinamo urcă pe podium, Steaua este peste FCSB, liderul are emoții cu retrogradarea

Clasamentul academiilor de fotbal din România! Dinamo urcă pe podium, Steaua este peste FCSB, liderul are emoții cu retrogradarea Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Federația Română de Fotbal a publicat topul anual.

TAGS:
DinamoSteauaFCSBFarul ConstantaCS DinamoViitorul Cluj
Din articol

FRF a publicat astăzi pe site-ul oficial ”Clasificarea academiilor din România” pe anul 2026.

Cum arată topul celor mai bune academii

”Ediția din acest an a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori adună un total de 130 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF, fiind ediția cu cele mai multe cluburi înscrise în cadrul procesului.

De la 58 de cluburi, câte au fost la prima ediție a clasificării în 2019, la ediția din 2026 avem, după cum aminteam mai devreme, nu mai puțin de 130 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF”, a explicat federația.

Podiumul din acest an este alcătuit de Farul Constanța, Viitorul Cluj și Dinamo, clubul bucureștean revenind astfel în top 3 academii după 6 ani de la precedenta clasare din vârful ierarhiei.

Farul Constanța își păstrează prima poziția în cadrul clasificării academiilor, la fel cum s-a întâmplat la fiecare din cele 7 ediții precedente.

Pe locul secund la ediția din 2026 o regăsim pe Viitorul Cluj, care urcă o poziție în clasament față de anul trecut.

După 5 ediții consecutive în care a fost prezentă pe podium, AFK Csikszereda coboară pe locul 4.

Echipele cu cea mai mare creștere a punctajului sunt CS Gloria Bistrița (+21.98), ACS U Evolution 2020 (+20.79) și CS Afumați (+19.04), conform FRF.

Top 20

Clasificarea Academiilor, impact în obținerea Licenței pentru prima ligă

Conform deciziei de Comitet Executiv din 27 iunie 2021, a crescut punctajul pe clasificarea academiei pentru obținerea licenței de participare în Liga 1, de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiții:

* Dacă nu se îndeplinește baremul de 60 de puncte, se păstrează refuzarea licenței.

* În cazul cluburilor care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. Va fi creat un fond special, iar banii vor fi redistribuiți în mod egal cluburilor din Liga de Tineret și Liga Elitelor U17 care nu au fost amendate. 

Cum se punctează academiile

Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:

Strategie și filozofie: 11,05%

Echipe și jucători: 11,97%

Staff tehnic: 18,27%

Staff suport: 7,25%

Antrenamente și meciuri: 7,70%

Infrastructură și facilități: 21,65%

Rezultate: 22,11%

Info: FRF

Foto: Academia de Fotbal Dinamo București

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
ULTIMELE STIRI
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
Al treilea transfer anunțat de Dinamo! Un danez născut în Arabia Saudită
Al treilea transfer anunțat de Dinamo! Un danez născut în Arabia Saudită
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Când se dispută finala barajului pentru Conference League, Dinamo - FCSB / FC Botoșani
Când se dispută finala barajului pentru Conference League, Dinamo - FCSB / FC Botoșani
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!



Recomandarile redactiei
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!
Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!
A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!