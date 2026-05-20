FRF a publicat astăzi pe site-ul oficial ”Clasificarea academiilor din România” pe anul 2026.

Cum arată topul celor mai bune academii

”Ediția din acest an a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori adună un total de 130 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF, fiind ediția cu cele mai multe cluburi înscrise în cadrul procesului.

De la 58 de cluburi, câte au fost la prima ediție a clasificării în 2019, la ediția din 2026 avem, după cum aminteam mai devreme, nu mai puțin de 130 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF”, a explicat federația.

Podiumul din acest an este alcătuit de Farul Constanța, Viitorul Cluj și Dinamo, clubul bucureștean revenind astfel în top 3 academii după 6 ani de la precedenta clasare din vârful ierarhiei.

Farul Constanța își păstrează prima poziția în cadrul clasificării academiilor, la fel cum s-a întâmplat la fiecare din cele 7 ediții precedente.

Pe locul secund la ediția din 2026 o regăsim pe Viitorul Cluj, care urcă o poziție în clasament față de anul trecut.

După 5 ediții consecutive în care a fost prezentă pe podium, AFK Csikszereda coboară pe locul 4.

Echipele cu cea mai mare creștere a punctajului sunt CS Gloria Bistrița (+21.98), ACS U Evolution 2020 (+20.79) și CS Afumați (+19.04), conform FRF.

