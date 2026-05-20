Noul antrenor al roș-albaștrilor a semnat un contract valabil pe un sezon și va debuta la meciul de baraj cu FC Botoșani pentru calificarea în preliminariile Conference League.

În cadrul conferinței de presă, Baciu a fost întrebat ce i-a cerut Gigi Becali în momentul în care a acceptat să devină noul antrenor principal de la FCSB.

”În măsura în care ne puteți spune, ce anume v-a cerut Gigi Becali și cum veți gestiona relația cu el în condițiile în care știm că patronul echipei este un tip extrem de implicat în anumite decizii?”, a fost întrebarea primită de Marius Baciu.

Răspunsul tehnicianului a venit imediat și a mărturisit că a fost plăcut impresionat de felul în care Gigi Becali ”a pus problema”.

”Gigi Becali mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu, am început de la căpitanul Marius Baciu, omul Baciu, să îmi arăt personalitatea, voi fi susținut din toate punctele de vedere, asta am discutat. Mi-a plăcut foarte mult cum am pus problema, sunt momente în care poate nu face nimeni nimic. A considerat că trecutul meu la Steaua, actuala FCSB, a făcut să-mi las amprenta”, a spus Marius Baciu în cadrul conferinței de presă.