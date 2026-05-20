A câștigat șapte trofee cu FCSB și acum este dorit de „U” Cluj!

A câștigat șapte trofee cu FCSB și acum este dorit de „U” Cluj! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Triplul campion al României cu FCSB este dorit de clujeni.

TAGS:
Valentin CojocaruFCSBU ClujPogon Szczecin
Din articol

Valentin Cojocaru ar putea reveni în SuperLiga după aventura din Polonia. Portarul în vârstă de 30 de ani, crescut de FCSB, este dorit de Universitatea Cluj pentru a-l înlocui pe Edvinas Gertmonas.

Goalkeeper-ul legitimat la Pogon Szczecin a intrat pe radarul ardelenilor după sezonul excelent făcut de „Șepcile roșii”, care vor evolua în preliminariile Europa League. 

Valentin Cojocaru este dorit de „U” Cluj

Conducerea clujenilor își dorește un portar cu experiență, iar Cojocaru ar fi considerat principala variantă, mai ales că transferul lui Răzvan Sava ar fi mult mai dificil din punct de vedere financiar.

Potrivit Transferfeed, discuțiile dintre cele două părți sunt deja în desfășurare. Cojocaru mai are contract cu formația poloneză până în vara lui 2027, însă o despărțire înainte de termen este luată în calcul.

  • Csms iasi steaua bucuresti liga 1 28052015 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Portarul român a bifat 33 de meciuri pentru Pogon Szczecin în actuala stagiune, a încasat 47 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 7 partide.

Crescut la academia FCSB, Valentin Cojocaru a avut o carieră spectaculoasă, cu experiențe în Italia, Cipru, Ucraina, Olanda, Belgia și Polonia. De-a lungul timpului a evoluat pentru FCSB, Crotone, Frosinone, Apollon Limassol, Viitorul Constanța, FC Voluntari, Dnipro, Feyenoord, Leuven și Pogon Szczecin.

În tricoul roș-albaștrilor, Cojocaru a cucerit nu mai puțin de șapte trofee: trei titluri de campion al României, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă. La acestea se adaugă alte două trofee câștigate cu Viitorul Constanța: Cupa României și Supercupa.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială
ARTICOLE PE SUBIECT
Elveția a anunțat azi lotul pentru Campionatul Mondial! Atacant cu 45 de minute jucate tot sezonul, convocat
Elveția a anunțat azi lotul pentru Campionatul Mondial! Atacant cu 45 de minute jucate tot sezonul, convocat
Gică Hagi, conferință de presă de jumătate de oră: ”Asta am decis. Nu o să mă plâng”
Gică Hagi, conferință de presă de jumătate de oră: ”Asta am decis. Nu o să mă plâng”
Performanța Craiovei face înconjurul lumii! Reacția străinilor după ce s-a scris istorie în Bănie
Performanța Craiovei face înconjurul lumii! Reacția străinilor după ce s-a scris istorie în Bănie
ULTIMELE STIRI
Craiova, acuzată de jocuri de culise! Fotbalistul căutat de olteni înainte de meciul cu „U” Cluj
Craiova, acuzată de jocuri de culise! Fotbalistul căutat de olteni înainte de meciul cu „U” Cluj
Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate
Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate
Ce răsturnare de situație! Ngezana, interviu în presa africană: ”Clubul nu a primit informațiile corecte!”
Ce răsturnare de situație! Ngezana, interviu în presa africană: ”Clubul nu a primit informațiile corecte!”
Imagini virale. Max Verstappen și o Dacia Logan au atras toate privirile la Nurburgring
Imagini virale. Max Verstappen și o Dacia Logan au atras toate privirile la Nurburgring
Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului
Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare

Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”

Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”



Recomandarile redactiei
Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate
Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate
Ce răsturnare de situație! Ngezana, interviu în presa africană: ”Clubul nu a primit informațiile corecte!”
Ce răsturnare de situație! Ngezana, interviu în presa africană: ”Clubul nu a primit informațiile corecte!”
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului
Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului
Dacia Logan i-a dat pe spate pe englezi! Ce au scris britanicii după ce marca românească ”l-a umilit” pe Verstappen
Dacia Logan i-a dat pe spate pe englezi! Ce au scris britanicii după ce marca românească ”l-a umilit” pe Verstappen
Alte subiecte de interes
Valentin Cojocaru, românul care e aproape de două trofee în fotbalul european! "Singurul lucru care îmi lipsește acum este familia". Care e visul fostului campion cu FCSB
Valentin Cojocaru, românul care e aproape de două trofee în fotbalul european! "Singurul lucru care îmi lipsește acum este familia". Care e visul fostului campion cu FCSB
Luat la mișto de Edward Iordănescu, Valentin Cojocaru a fost din nou MVP, alături de atacantul care a înscris un hat-trick în 12 minute!
Luat la mișto de Edward Iordănescu, Valentin Cojocaru a fost din nou MVP, alături de atacantul care a înscris un hat-trick în 12 minute!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

stirileprotv Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!