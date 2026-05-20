A câștigat șapte trofee cu FCSB și acum este dorit de „U” Cluj!

Valentin Cojocaru ar putea reveni în SuperLiga după aventura din Polonia. Portarul în vârstă de 30 de ani, crescut de FCSB, este dorit de Universitatea Cluj pentru a-l înlocui pe Edvinas Gertmonas.

Goalkeeper-ul legitimat la Pogon Szczecin a intrat pe radarul ardelenilor după sezonul excelent făcut de „Șepcile roșii”, care vor evolua în preliminariile Europa League.

Conducerea clujenilor își dorește un portar cu experiență, iar Cojocaru ar fi considerat principala variantă, mai ales că transferul lui Răzvan Sava ar fi mult mai dificil din punct de vedere financiar.

Potrivit Transferfeed, discuțiile dintre cele două părți sunt deja în desfășurare. Cojocaru mai are contract cu formația poloneză până în vara lui 2027, însă o despărțire înainte de termen este luată în calcul.