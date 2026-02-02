GALERIE FOTO Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat

Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat Tenis
Simona Halep și Karolina Pliskova s-au reîntâlnit la Transylvania Open 2026, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.

Simona Halep Karolina Pliskova Transylvania Open 2026 Tenis WTA Transylvania Open
Transylvania Open 2026 este prima ediție a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca în care Simona Halep activează ca ambasador onorific.

Fostul număr 1 WTA s-a angajat într-o „bătălie” cu o fostă rivală, Karolina Pliskova, într-un test de cunoștințe de tenis. A fost, mai degrabă, un examen de memorie pentru cele două jucătoare, majoritatea întrebărilor adresate de reprezentanții competiției referindu-se la istoricul meciurilor directe dintre cele două sportive.

Halep și Pliskova, memorie bună despre meciurile jucate în WTA

„De câte ori v-ați întâlnit în meci direct?”, a fost prima întrebare adresată fostelor numere unu WTA. 7-8 a fost răspunsul oferit de ambele jucătoare, dar cel corect a fost 12.

La întrebarea „care a fost scorul duelurilor directe?”, Pliskova a admis instant că Halep are mai multe meciuri câștigate. „Conduc, dar nu cu mai mult de trei,” a răspuns românca. Răspunsul corect este 8-4 pentru Simona Halep.

Pliskova „nu o iartă” pe Halep pentru Roland Garros 2017

„Care dintre voi a declarat 'pariez oricât că cealaltă va câștiga turneul, după ce a pierdut în semifinale?”, a fost o a treia întrebare, la care Pliskova a răspuns: „Îmi amintesc, a fost când ai pierdut cu Ostapenko. Nici acum nu te iert,” a conchis cehoaica.

Halep și Pliskova au știut să găsească precis numărul de finale WTA pe care le-au disputat împreună: două, la Roma și Dubai.

Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO!

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.

