Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost unul dintre cei mai curtați jucători ai roș-albaștrilor în perioada de mercato de iarnă. Deși s-a vorbit intens despre un posibil transfer, atacantul cotat la 4,5 milioane de euro a rămas sub comanda lui Elias Charalambous. GSP a dezvăluit că Wolfsburg, Augsburg și Rapid Viena au solicitat detalii despre vârful campioanei, însă discuțiile nu s-au concretizat în cele din urmă.



Interesul formațiilor din Bundesliga, Wolfsburg și Augsburg, a existat pe parcursul acestui sezon, scouterii germani monitorizându-l atent pe internaționalul român. Totuși, aceștia au făcut pasul în spate din cauza evoluțiilor oscilante ale fotbalistului. Cifrele lui Bîrligea din actuala stagiune, 8 goluri și 6 pase decisive în 28 de meciuri, nu i-au convins pe nemți, care au considerat că randamentul său este sub așteptări comparativ cu sezonul precedent.



Bani prea puțini pentru pretențiile FCSB



Dacă germanii au renunțat din considerente sportive, pista Rapid Viena a picat din rațiuni financiare. Gruparea austriacă a fost cea care a insistat cel mai mult pentru transferul lui Bîrligea, însă s-a lovit de limitările propriului buget.



După mai multe runde de discuții, austriecii au realizat că nu pot satisface pretențiile financiare ale FCSB-ului în privința sumei de transfer. Mai mult, nici pachetul salarial pregătit pentru jucător, care mai are contract cu bucureștenii până în vara lui 2029, nu ar fi fost unul suficient de atractiv.



Strategia recunoscută de Gigi Becali



Patronul FCSB a recunoscut deschis că sumele vehiculate în spațiul public în ultimele luni au fost doar o strategie de marketing menită să crească cota jucătorului. Gigi Becali a admis că nu a avut nicio propunere scrisă de 7 sau 8 milioane de euro, cifrele fiind "umflate" artificial de el.



Latifundiarul din Pipera a explicat situația într-o intervenție recentă, oferind detalii despre modul în care a încercat să gestioneze imaginea atacantului său.



„I-am și zis: «Uite care-i treaba. Acele oferte le-am băgat eu la miștocăreală». Că am pe Bîrligea 8 milioane și nu îl dau, vrăjeală, minciunile mele. Niciun fel de ofertă nu a avut. N-am mințit, m-am inspirat din altceva, alții au spus: «Cât vrei pe Bîrligea?». Zvonuri. Eu am speculat și am băgat-o și eu, că am 7, dar nu-l dau, am 8, dar nu-l dau. Nu a avut nicio ofertă”, a spus Gigi Becali.

