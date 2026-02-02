FC Botoșani - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 18:30. Învingătoarea încheie etapa pe loc de play-off

FC Botoșani - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 18:30. Învingătoarea încheie etapa pe loc de play-off Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani primește vizita celor de la Oțelul Galați, astăzi, de la ora 18:30, în runda cu numărul 24 din Superliga.

TAGS:
Laszlo BalintLeo GrozavuFC BotosaniOtelul Galati
Din articol

FC Botoșani - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 18:30

FC Botoșani și Oțelul Galați sunt două dintre echipele care luptă pentru ocuparea ultimelor poziții din play-off. Echipa antrenată de Leo Grozavu traversează însă o perioadă foarte slabă, cu trei eșecuri consecutive, și a coborât până pe locul 6, cu 38 de puncte.

"Meciul cu Oțelul este important fiindcă în ultima perioadă nu am mai făcut puncte. Orice meci în campionat este important, avem trei înfrângeri consecutive, clar că nu trecem prin cea mai bună perioadă. Trebuie să punem stop și să ne revenim", a spus Leo Grozavu, înainte de meci.

De partea cealaltă, Oțelul Galați este una dintre cele mai în formă echipe din campionat - 4 victorii și un eșec în ultimele 5 runde. În cazul unei victorii diseară, trupa lui Laszlo Balint, acum pe locul 8, va scoate FC Botoșani de pe locurile de play-off și va urca până pe 5.

Oțelul a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători chiar înaintea meciului cu FC Botoșani. Mijlocașul Joao Paulo, calificat la CM 2026 cu naționala Capului Verde, a fost vândut la FCSB.

"Puncte foarte importante puse în joc. Botoșaniul, pe lângă faptul că e o echipă bună, eficientă și pragmatică, se află în aceeași zonă a clasamentului cu noi. Meciul este foarte important. Din ce se anunță, vor fi condiții neprielnice fotbalului, dar nu vreau să mă plâng. În iulie și august avem zile caniculare. Acum, în decembrie, ianuarie, februarie sunt condiții de iarnă. Ăsta e calendarul și trebuie să ne adaptăm la orice condiții" ,a spus și Laszlo Balint.

În partida tur, disputată în septembrie la Galați, FC Botoșani a învins la limită Oțelul, scor 1-0, după un gol marcat de Sebastian Mailat.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Dezvăluiri șocante! Fanul care a întrerupt meciul lui Inter și-a pierdut trei degete și va fi arestat
Dezvăluiri șocante! Fanul care a întrerupt meciul lui Inter și-a pierdut trei degete și va fi arestat
Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat
Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat
Un puști italian, la un pas să doboare recordul lui David Popovici în Luxemburg
Un puști italian, la un pas să doboare recordul lui David Popovici în Luxemburg
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”



Recomandarile redactiei
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
VIDEO Adrian Șut, câtă precizie! Comentatorul arab a exclamat, în direct: „Ya habibi!“
VIDEO Adrian Șut, câtă precizie! Comentatorul arab a exclamat, în direct: „Ya habibi!“
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor
Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor
Alte subiecte de interes
Mesajul lui Mehmet Topal pentru fanii Petrolului
Mesajul lui Mehmet Topal pentru fanii Petrolului
Prima reacție a lui Laszlo Balint după ce a fost dat afară de Petrolul. Cu nici 24 de ore înainte era convins că va rămâne
Prima reacție a lui Laszlo Balint după ce a fost dat afară de Petrolul. Cu nici 24 de ore înainte era convins că va rămâne
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!