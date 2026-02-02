FC Botoșani - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 18:30. Învingătoarea încheie etapa pe loc de play-off

FC Botoșani și Oțelul Galați sunt două dintre echipele care luptă pentru ocuparea ultimelor poziții din play-off. Echipa antrenată de Leo Grozavu traversează însă o perioadă foarte slabă, cu trei eșecuri consecutive, și a coborât până pe locul 6, cu 38 de puncte.



"Meciul cu Oțelul este important fiindcă în ultima perioadă nu am mai făcut puncte. Orice meci în campionat este important, avem trei înfrângeri consecutive, clar că nu trecem prin cea mai bună perioadă. Trebuie să punem stop și să ne revenim", a spus Leo Grozavu, înainte de meci.



De partea cealaltă, Oțelul Galați este una dintre cele mai în formă echipe din campionat - 4 victorii și un eșec în ultimele 5 runde. În cazul unei victorii diseară, trupa lui Laszlo Balint, acum pe locul 8, va scoate FC Botoșani de pe locurile de play-off și va urca până pe 5.



Oțelul a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători chiar înaintea meciului cu FC Botoșani. Mijlocașul Joao Paulo, calificat la CM 2026 cu naționala Capului Verde, a fost vândut la FCSB.



"Puncte foarte importante puse în joc. Botoșaniul, pe lângă faptul că e o echipă bună, eficientă și pragmatică, se află în aceeași zonă a clasamentului cu noi. Meciul este foarte important. Din ce se anunță, vor fi condiții neprielnice fotbalului, dar nu vreau să mă plâng. În iulie și august avem zile caniculare. Acum, în decembrie, ianuarie, februarie sunt condiții de iarnă. Ăsta e calendarul și trebuie să ne adaptăm la orice condiții" ,a spus și Laszlo Balint.

În partida tur, disputată în septembrie la Galați, FC Botoșani a învins la limită Oțelul, scor 1-0, după un gol marcat de Sebastian Mailat.

