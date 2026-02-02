Italianul Carlos D’Ambrosio a fost marele protagonist al reuniunii internaționale desfășurate weekend-ul trecut la Luxemburg. În bazinul complexului „d’Coque”, sportivul în vârstă de 18 ani a dominat finala de 100 metri liber, oprind cronometrul la 48 de secunde și 36 de sutimi.



Performanța italianului a pus în pericol recordul probei, deținut de David Popovici. Înotătorul român rămâne lider în statistici cu timpul de referință de 48.01, însă cursa lui D’Ambrosio a fost la limită.



Doar 35 de sutimi l-au despărțit pe tânărul italian de a atinge performanța lui David, într-o perioadă a sezonului în care timpii sub 48.50 sunt rari, notează BlastingNews. Presa italiană îl consideră deja pe D’Ambrosio viitorul natației din Peninsulă, iar duelul de la distanță cu Popovici anunță dueluri puternice în viitor.



Euro Meet, un eveniment de referință



Euro Meet este considerat cel mai mare eveniment de înot din Marele Ducat, fiind găzduit anual în complexul sportiv „d’Coque” din cartierul Kirchberg al capitalei.



Ediția din 2026 s-a desfășurat de vineri, 30 ianuarie, până duminică, 1 februarie. La competiție au participat peste șase sute de sportivi din aproximativ douăzeci și cinci de națiuni.

