Marian Iancu s-a dezlănțuit prin intermediul rețelelor sociale. Omul de afaceri, cunoscut pentru comentariile sale acide, l-a luat la țintă pe Nicușor Bancu de data aceasta.

Nicușor Bancu, ținta lui Marian Iancu

Fostul patron al Politehnicii Timișoara l-a numit pe Bancu idiot, referindu-se la cartonașul roșu încasat în partida Dinamo București - Universitatea Craiova 0-1, în minutul 45+6.

„Câinii latră, leii trec, mai lasă în urmă câte un pârț, câte o balegă, dar nimeni și nimic nu-i sperie. Nu-i impresionează. Păcat. Au vrut câinii să muște în haită, mai mulți și în teritoriul lor, dar leii bătrâni au pielea groasă, tăbăcită.

Mai sunt idioți și printre regii junglei, cum este Bancu, dar nu-i de-ajuns!! Sunt buni. Sunt puternici. Câinii au jucat bine ca de fiecare dată și au pierdut ca întotdeauna. Să fie la ei acolo. Craiova campioana junglei. Elefanții, unii pe la matineu iar ceilalți sunt cam răniți și se lovesc de tren. Doamne ajută!!

Bancu: „Se vede luminița de la capătul tunelului”

Presiune mare în Gruia mâine!! Se vede luminița de la capătul tunelului. Problema este cine-i Luminița și cine o vede și-o ia în bot?! Vedem mâine.

P.S. Domnilor, 6! Vine Dinamo!! Nino, Nino!! Miliția sau salvarea? Spuneți voi?!”, a scris Marian Iancu, pe contul său de Facebook.

Cel mai probabil, Nicușor Bancu (33 de ani) va fi titularul echipei naționale în marele meci cu Turcia de pe 26 martie. Fundașul stânga are 50 de meciuri, două goluri și opt pase decisive în tricolor.

În sezonul curent, Bancu a adunat 37 de meciuri oficiale în toate competițiile, marcând un singur gol și oferind trei pase decisive.