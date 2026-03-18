Dani Coman, actualul președinte al clubului FC Argeș, a vorbit deschis despre planurile sale de viitor și nu exclude o candidatură pentru conducerea Liga Profesionistă de Fotbal.

Fostul portar susține că nu a ezitat niciodată să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori acest lucru i-a adus dezavantaje în carieră.

„Mă interesează doar dezvoltarea fotbalului românesc”

Coman a explicat că același principiu îl va urma și în viitor, indiferent de funcția pe care o va ocupa în fotbalul românesc.

„Nu am conflicte cu nimeni, eu îmi spun doar punctul de vedere. Dacă vreodată voi avea o opinie contradictorie cu Federația, Liga sau arbitrii, o voi spune. Așa am fost crescut. Atât ca jucător, cât și ca oficial de club, am spus lucrurilor pe nume, chiar și cu riscul de a pierde”, a declarat oficialul piteștenilor.

Dani Coman a dezvăluit că își dorește ca, într-o bună zi, să ajungă președintele LPF, obiectivul său fiind dezvoltarea fotbalului românesc. „Dacă voi ajunge cândva președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, mă va interesa doar dezvoltarea fotbalului românesc. Nu mă interesează câte mandate vor fi sau ce salariu voi avea. Important este să pot face ceva și să rămână ceva în urma mea”, a spus acesta la sptfm.ro.

Oficialul a vorbit și despre parcursul echipei FC Argeș în play-off-ul SuperLiga României. Piteștenii au început faza decisivă a sezonului cu o victorie importantă, 1-0 în deplasare cu Universitatea Craiova.

După prima etapă din play-off, FC Argeș ocupă locul 4 în clasament, în timp ce lider este FC Rapid București, cu 31 de puncte. În etapa următoare, formația din Trivale va primi vizita celor de la Universitatea Cluj, într-un meci programat sâmbătă, 21 martie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.