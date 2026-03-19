Rapid îl ”transferă” pe Marius Bilașco de la CFR Cluj

Conform GSP, Rapid pregătește o mutare surprinzătoare. Se pare că Mario Pederzoli, directorul sportiv adus de Dan Șucu la echipă din Serie A, va părăsi gruparea din Giulești, iar Rapid vrea să îl înlocuiască pe oficial cu mâna dreaptă a lui Ioan Varga.

Concret, Dan Șucu ar vrea să îl aducă în Giulești în funcția de director sportiv pe Marius Bilașco, iar cele două părți ar fi ajuns deja la un acord, iar Bilașco va ajunge în Giulești din vară.

Ioan Varga a găsit deja o soluție pentru postul de director sportiv din vară. Sursa citată susține că Ciprian Deac îi va lua locul lui Bilașco. Ajuns la 40 de ani, Deac se află în ultimele luni de contract cu gruparea din Gruia.