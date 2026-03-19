Cele două formații s-au duelat în cadrul etapei #2 din play-off pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Primul și singurul gol al partidei a fost înscris de Monday Etim în prelungirile primei reprize.

În minutul 45+6, Nicușor Bancu l-a faultat stupid pe Maxime Sivis la mijlocul terenului, iar ”centralul” Horațiu Feșnic i-a arătat direct cartonașul roșu fotbalistului de la Universitatea Craiova.

Nicușor Bancu: „Am vrut să fac un fault de joc”

La finalul partidei, căpitanul oltenilor a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Fundașul lateral a explicat cu subiect și predicat ce s-a întâmplat.

„Vreau să le mulțumesc băieților, echipei, să îmi cer scuze față de suflarea oltenească. A fost o greșeală, nu am vrut să îl lovesc. Am meritat acel roșu, dar așa se întâmplă când îți dorești prea mult. Mă bucur că echipa s-a comportat extraordinar. Am reușit să câștigăm.

Am vrut doar să fac un fault de joc, l-am ratat și l-am călcat pe tendon din greșeală. Am vorbit cu arbitrul, mi-a zis să am grijă că sunt căpitan, să am grijă. Asta a fost discuția. I-am spus că se mai întâmplă la fotbal și încercăm să remediem.

Ne simțim bine că am câștigat. Era foarte greu. Puteau să se distanțeze ceilalți. Plecăm acasă bucuroși, cei care mergem în vacanță. Cei de la naționale la fel, merg cu alt suflu. Ne așteaptă încă multe meciuri dificile.

(n.r. – ești pregătit de meciul cu Turcia?) Da! Să vedem dacă voi fi acolo. Încă nu se știe, aștept. Se poate orice în fotbal, până nu vine chemarea, stau cu sufletul la gură. Echipa națională este unică. Știu că suntem iubiți peste tot, s-a văzut asta și la Euro, lumea se așteaptă să facem o figură frumoasă în Turcia și să ne calificăm. Trebuie să ne jucăm șansa. E momentul să ne calificăm, tragem cu dinții de această șansă”, a spus Nicușor Bancu după meci.

În urma acestui rezultat, CSU Craiova a revenit pe primul loc și are în cont 33 de puncte. La poli opuși, Dinamo ocupă ultimul loc din play-off, cu 26 de puncte.