După prima etapă, lider este Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de „U” Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 30. În continuare se află FC Argeș (28 de puncte), CFR Cluj (27) și Dinamo București (26).

În acest context, Gigi Becali a analizat lupta pentru titlu și a spus clar care sunt echipele ce nu pot emite pretenții la trofeu în acest sezon.

Gigi Becali a numit trei echipe fără șanse la titlu în SuperLiga: „Nu văd încredere”

În opinia lui Becali, adevărata luptă pentru titlu se va da între Rapid, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

„Din toate cele șase echipe, singura care nu poate lua campionatul este FC Argeș. Este mult prea slabă. Nici Dinamo nu cred că poate lua campionatul. Dinamo are organizare, dar nu are jucători suficient de valoroși pentru titlu. Nici CFR Cluj nu o văd în lupta pentru trofeu. Nu este o echipă stabilă, nu văd încredere”, a declarat patronul de la FCSB pentru Fanatik.

În timp ce play-off-ul se anunță extrem de echilibrat, FCSB se află în play-out, unde ocupă locul trei, cu 24 de puncte. Echipa roș-albastră este la doar un punct în spatele liderului UTA Arad.

În etapa următoare, FCSB va juca chiar împotriva liderului din play-out. Partida dintre FCSB și UTA Arad este programată vineri, 20 martie, de la ora 19:00, pe Arena Națională și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.