După prima etapă din play-off, clasamentul este extrem de strâns. Lider este FC Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 30. Pe locul patru se află FC Argeș, cu 28 de puncte, în timp ce CFR Cluj are 27, iar Dinamo București ocupă ultima poziție, cu 26 de puncte.

Gigi Becali știe cine câștigă Superliga: „Eu i-am spus lui MM așa…”

Patronul de la FCSB este convins că doar trei dintre aceste echipe au șanse reale la titlu în acest sezon. Becali a dezvăluit chiar și discuția pe care a avut-o cu președintele clubului, Mihai Stoica.

„Eu i-am spus lui MM așa… Credea cineva că ia FC Viitorul Constanța două campionate? Atunci, Universitatea Cluj de ce să nu ia? Are joc elaborat, are benzi stânga-dreapta care joacă foarte bine.

Și atunci să zicem că ar mai fi Craiova, cu valoare mai mare. Dar i-a bătut FC Argeș. Se poate întâmpla orice. U Cluj, Craiova sau Rapid, astea trei pot lua campionatul”, a spus Becali la Fanatik.

La poli opuși, echipa patronată de el, FCSB, se află în play-out și ocupă locul #3, cu 24 de puncte, la doar un punct de liderul UTA Arad.

În etapa următoare, FCSB va avea chiar duelul cu liderul play-out-ului. Meciul dintre FCSB și UTA Arad este programat vineri, 20 martie, de la ora 19:00, pe Arena Națională, LIVE TEXT pe Sport.ro.