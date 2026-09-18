Marea problemă a lui Filipe Coelho după convocările lui Gică Hagi: „Nu va fi bine”

Marea problemă a lui Filipe Coelho după convocările lui Gică Hagi: „Nu va fi bine” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Filipe Coelho a vorbit despre convocările la echipele naționale ale jucătorilor de la Universitatea Craiova.

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filipe coelhoCraiovaRomaniaFCSBGica Hagi
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Partida Universitatea Craiova - FCSB, din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mai mulți jucători ai oltenilor au fost selecționați pentru meciurile echipelor naționale din următoarea perioadă.

Filipe Coelho își dorește ca jucătorii lui să fie concentrați pentru meciul cu FCSB

Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, David Matei, Alexandru Cicâldău sunt jucătorii oltenilor care au prins lotul selecționat de Gică Hagi pentru echipa națională.

Tehnicianul Craiovei a vorbit despre jucătorii săi care au fost selecționați la echipele naționale și își dorește ca fotbaliști să fie cu gândul la meciul cu FCSB.

Lui Filipe Coelho îi e frică de posibilitatea ca jucătorii săi să fie cu gândul la partidele pe care le vor disputa cu echipele naționale.

„Cred că nu va fi bine dacă se vor gândi la echipa națională înainte de meciul cu FCSB. Ei sunt la club până mâine, iar mâine trebuie să se concentreze la ce au de făcut. Avem mai mulți jucători la echipele naționale, nu doar români. Nu vom fi buni dacă se gândesc la echipa națională. Avem un meci important mâine și e important să fie cu mintea aici. Altfel, ar fi o problemă.

A fi parte din echipa națională este topul carierei unui jucător, cea mai mare realizare. Trebuie să fie mândri toți. Cei care nu au primit convocări trebuie să fie mândri pentru că și ei au contribuit ca acești jucători să fie convocați. Aceste sentimente trebuie să vină după meciul cu FCSB, nu înainte”, a spus Filipe Coelho.

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Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
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