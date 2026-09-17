Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de Brighton, care s-a impus cu scorul de 3-2, miercuri seara, pe Old Trafford, în şaisprezecimile de finală ale competiţiei, transmite AFP.

Manchester United - Brighton 2-3 după 2-0 în minutul 10

''Diavolii roşii'' au încântat în prima parte a meciului, marcând de două ori în primele zece minute, prin tânărul Shea Lacey (19 ani), în minutul 8, şi Mason Mount (10).

Michael Carrick a aliniat o echipă remaniată, cu tineri precum Leny Yoro, Ayden Heaven sau Shea Lacey.

Brighton, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League (26 noiembrie, în Anglia), nu a renunţat la luptă şi a redus din diferenţă prin Charalampos Kostoulas (45+6), a egalat prin Pascal Gross (65), iar Maxim De Cuyper a marcat golul victoriei (70 - foto).

Antrenorul gazdelor a apelat la căpitanul Bruno Fernandes, care l-a lansat bine pe Rashford, însă acesta a ratat singur cu portarul Jason Steele (77).