Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de Brighton, care s-a impus cu scorul de 3-2, miercuri seara, pe Old Trafford, în şaisprezecimile de finală ale competiţiei, transmite AFP.
Manchester United - Brighton 2-3 după 2-0 în minutul 10
''Diavolii roşii'' au încântat în prima parte a meciului, marcând de două ori în primele zece minute, prin tânărul Shea Lacey (19 ani), în minutul 8, şi Mason Mount (10).
Michael Carrick a aliniat o echipă remaniată, cu tineri precum Leny Yoro, Ayden Heaven sau Shea Lacey.
Brighton, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League (26 noiembrie, în Anglia), nu a renunţat la luptă şi a redus din diferenţă prin Charalampos Kostoulas (45+6), a egalat prin Pascal Gross (65), iar Maxim De Cuyper a marcat golul victoriei (70 - foto).
Antrenorul gazdelor a apelat la căpitanul Bruno Fernandes, care l-a lansat bine pe Rashford, însă acesta a ratat singur cu portarul Jason Steele (77).
În optimi s-au mai calificat Everton (1-0 cu Wolverhampton) şi Aston Villa (3-1 la Coventry).
''Buturuga mică'' a fost a echipa de liga a patra Fleetwood Town, care a învins formaţia de ligă de eşalon secund Sheffield United cu 1-0.
Rezultatele din turul 3 din Cupa Ligii Angliei
Marţi 8 septembrie:
(+) Crystal Palace - Middlesbrough (D2) 3-0
(+) Sunderland - Hull City 1-0
(+) Bournemouth - Lincoln City (D2) 4-0
Leyton Orient (D3) - (+) Bradford City (D3) 1-3
Millwall (D2) - (+) Newcastle United 0-1
Miercuri 9 septembrie:
(+) Chelsea - Leeds United 6-3
Marţi 15 septembrie
(+) Peterborough United (D3) - Barnsley (D3) 3-3; 7-6, la loviturile de departajare
West Ham (D2) - (+) Fulham 2-3
Ipswich Town - (+) Arsenal 2-4
(+) Liverpool - Tottenham 3-1
Reading (D3) - (+) Brentford 1-2
Miercuri 16 septembrie
(+) Fleetwood Town (D4) - Sheffield United (D2) 1-0
(+) Everton - Wolverhampton (D2) 1-0
Manchester United - (+) Brighton 2-3
Coventry - (+) Aston Villa 1-3
* Joi va avea loc ultimul meci din această fază, Manchester City - Norwich City (D2).
** Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală.
Programul optimilor de finală din Cupa Ligii Angliei
Fleetwood Town (D4) - Arsenal
Manchester City/Norwich City (D2) - Brighton
Everton - Newcastle
Sunderland - Brentford
Liverpool - Chelsea
Bradford City (D3) - Peterborough United (D3)
Fulham - Crystal Palace
Bournemouth - Aston Villa