VIDEO Brighton a învins-o pe Manchester United chiar pe ”Old Trafford”! Remontada de excepție pentru adversara Universității Craiova

Brighton a învins-o pe Manchester United chiar pe ”Old Trafford”! Remontada de excepție pentru adversara Universității Craiova Premier League
SPORT.RO
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Condusă cu 2-0 în minutul 10, Brighton a revenit senzațional.

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BrightonUniversitatea CraiovaManchester UnitedMaxim De CuyperPascal GrossCharalampos Kostoulas
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Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de Brighton, care s-a impus cu scorul de 3-2, miercuri seara, pe Old Trafford, în şaisprezecimile de finală ale competiţiei, transmite AFP.

Manchester United - Brighton 2-3 după 2-0 în minutul 10

''Diavolii roşii'' au încântat în prima parte a meciului, marcând de două ori în primele zece minute, prin tânărul Shea Lacey (19 ani), în minutul 8, şi Mason Mount (10).

Michael Carrick a aliniat o echipă remaniată, cu tineri precum Leny Yoro, Ayden Heaven sau Shea Lacey.

Brighton, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League (26 noiembrie, în Anglia), nu a renunţat la luptă şi a redus din diferenţă prin Charalampos Kostoulas (45+6), a egalat prin Pascal Gross (65), iar Maxim De Cuyper a marcat golul victoriei (70 - foto).

Antrenorul gazdelor a apelat la căpitanul Bruno Fernandes, care l-a lansat bine pe Rashford, însă acesta a ratat singur cu portarul Jason Steele (77).

În optimi s-au mai calificat Everton (1-0 cu Wolverhampton) şi Aston Villa (3-1 la Coventry).

''Buturuga mică'' a fost a echipa de liga a patra Fleetwood Town, care a învins formaţia de ligă de eşalon secund Sheffield United cu 1-0.

Rezultatele din turul 3 din Cupa Ligii Angliei

Marţi 8 septembrie:

(+) Crystal Palace - Middlesbrough (D2) 3-0

(+) Sunderland - Hull City 1-0

(+) Bournemouth - Lincoln City (D2) 4-0

Leyton Orient (D3) - (+) Bradford City (D3) 1-3

Millwall (D2) - (+) Newcastle United 0-1

Miercuri 9 septembrie:

(+) Chelsea - Leeds United 6-3

Marţi 15 septembrie

(+) Peterborough United (D3) - Barnsley (D3) 3-3; 7-6, la loviturile de departajare

West Ham (D2) - (+) Fulham 2-3

Ipswich Town - (+) Arsenal 2-4

(+) Liverpool - Tottenham 3-1

Reading (D3) - (+) Brentford 1-2

Miercuri 16 septembrie

(+) Fleetwood Town (D4) - Sheffield United (D2) 1-0

(+) Everton - Wolverhampton (D2) 1-0

Manchester United - (+) Brighton 2-3

Coventry - (+) Aston Villa 1-3

* Joi va avea loc ultimul meci din această fază, Manchester City - Norwich City (D2).

** Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală.

Programul optimilor de finală din Cupa Ligii Angliei

Fleetwood Town (D4) - Arsenal

Manchester City/Norwich City (D2) - Brighton

Everton - Newcastle

Sunderland - Brentford

Liverpool - Chelsea

Bradford City (D3) - Peterborough United (D3)

Fulham - Crystal Palace

Bournemouth - Aston Villa

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Agerpres

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