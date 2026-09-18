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Arsenal, test complicat cu Brighton

Arsenal merge pe Amex cu moralul la cote ridicate și cu șansa de a-și continua startul perfect de campionat. „Tunarii” au câștigat primele patru etape, ultima victorie, cu 2-0, fiind conturată pe terenul lui Sunderland. Arsenal poate ajunge la cinci victorii consecutive în startul sezonului, o performanță realizată de foarte puține ori în istoria clubului.

Echipa lui Arteta este „on fire” pe toate fronturile. A mai câștigat Supercupa Angliei, a învins Napoli în Liga Campionilor, iar în această săptămână a trecut și de Ipswich în Cupa Ligii, cu 4-2.

În campionat, „tunarii” au arătat în primul rând foarte solizi în apărare. Au primit doar un gol, iar victoria de la Sunderland a venit după ce David Raya a apărat un penalty, înainte ca Bruno Guimaraes și Bukayo Saka să decidă partida.

Brighton reprezintă însă un adversar într-o formă ofensivă impresionantă. „Pescărușii” au zdrobit Coventry cu 5-0 în runda precedentă și au ajuns la 13 goluri marcate în campionat, cu cel puțin trei mai multe decât orice altă echipă. În plus, echipa lui Fabian Hurzeler a revenit de la 0-2 și a eliminat-o pe Manchester United din Cupa Ligii, câștigând cu 3-2 pe Old Trafford.

Înaintea unei confruntări electrizante, Arsenal are avantajul ultimelor jocuri directe, fiind neînvinsă în precedentele șapte.

Se anunță spectacol în Bournemouth - Liverpool

Este un meci special pentru Andoni Iraola, care revine pe coasta de sud, dar de această dată pentru a-și înfrunta fosta echipă, pe care a luat-o din zona retrogradării și a adus-o până în cupele europene.

Bournemouth încă este în căutarea primei victorii, dar nu se poate spune că i-au lipsit șansele până acum. „Cireșele” au deschis scorul în toate cele patru partide de Premier League din acest sezon, dar nu au reușit să câștige niciuna. Trei jocuri s-au încheiat cu remize, cu Brentford, Newcastle și Everton. Marcus Tavernier a marcat trei dintre cele șase goluri ale echipei, iar Evanilson ocupă locul al doilea în campionat la ocazii mari create.

Liverpool are, la rândul său, probleme în a transforma controlul jocului în rezultate. „Cormoranii” au remizat în trei dintre primele patru etape. În două jocuri, cu Newcastle și Nottingham, au fost nevoiți să revină pe tabela de marcaj. Singura victorie din campionat a venit la Ipswich, 2-0, iar ultima partidă de Premier League s-a terminat 0-0 cu Fulham. Vestea bună pentru Iraola este că nu a pierdut încă, având alte două victorii importante cu Atletico și Tottenham în Liga Campionilor, respectiv Cupa Ligii.

Bournemouth a câștigat cu 3-2 ultimul duel direct, disputat pe Vitality Stadium în ianuarie 2026. Liverpool are însă trei victorii în ultimele cinci confruntări, cu 13 goluri marcate față de șapte ale adversarei.

Se oprește tăvălugul City?

Manchester City revine pe Etihad după un succes important în derby-ul cu Manchester United. Echipa lui Enzo Maresca s-a impus cu 1-0 pe Old Trafford, deși a jucat în inferioritate numerică din minutul 23, după eliminarea lui Phil Foden. Erling Haaland a marcat golul decisiv în minutul 59, iar City a demonstrat suficientă disciplină pentru a păstra avantajul până la final. Victoria a venit după succesele cu FC Porto, în Liga Campionilor, și Coventry City.

Sunderland are parte de un al doilea test de foc la rând în Premier League, după meciul cu Arsenal din etapa precedentă. „Pisicile negre” au rezistat până în minutul 57 în fața „tunarilor”, fără să primească gol. Echipa lui Régis Le Bris încearcă să se bazeze însă pe organizarea defensivă care i-a adus atâtea rezultate notabile în ediția trecută, iar mai recent o remiză 1-1 cu Brentford și victoria cu 1-0 împotriva lui Hull în Cupa Ligii.

Tactic, City va încerca să controleze posesia și să-i pună în valoare pe Rayan Cherki și Antoine Semenyo, principalii furnizori pentru Haaland. Deși „cetățenii” au patru victorii, trei dintre acestea au fost obținute la limită.