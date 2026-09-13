Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit

Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Corvinul Hunedoara, în etapa a 9-a din Superliga.

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filipe coelhoUniversitatea CraiovaCorvinul Hunedoara
Din articol

La finalul partidei, antrenorul Filipe Coelho a dezvăluit care a fost decizia care a decis soarta partidei, în repriza secundă.

În plus, întrebat despre cartonașul galben pe care l-a primit în timpul meciului, tehnicianul portughez a susținut că a fost vorba despre o neînțelegere.

„A fost prima victorie din deplasare, din campionat. Am început foarte bine meciul. Am avut ocazii în primele 20-25 de minute, apoi am permis anumite tranziții ofensive din partea adversarului.

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Unde s-a făcut diferența

La pauză am mai schimbat și am discutat despre ceea ce puteam îmbunătăți. În ultimele minute din prima repriză ne-am pierdut echilibrul. Am înscris după pauză, iar apoi am mai avut o ocazie importantă.

Am jucat împotriva unei echipe puternice și a trebuit să mai avem grijă și de rezultat. Corvinul este o echipă foarte bună. Am obținut toate punctele, aspect care era foarte important pentru noi.

Am lucrat defensiv mult mai bine, dar trebuie să fim mai eficienți. E un proces de durată. Suntem la începutul sezonului în campionat. Mai sunt multe puncte în joc.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj sau despre arbitri. Eu m-am adresat către Baiaram, dar arbitrul mi-a dat cartonaș galben. Nu mă concentrez la astfel de detalii”, a spus Filipe Coelho la finalul meciului.

Aceasta a fost prima victorie în deplasare din campionat pentru olteni, care ocupă locul 3 în clasamentul Superligii, cu 17 puncte. Corvinul e pe 10, cu 10 puncte.

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