U Craiova adoptă strategia Spaniei și angajează antrenor după un anunț la ziar! Dacă actuala campioană mondială l-a găsit cumva întâmplător pe selecționerul momentului în lume, care a aplicat la job după ce a văzut un anunț la mica publicitate, așa procedează și oltenii, campioni ai României.

U Craiova caută antrenor pentru academie pe un site de locuri de muncă

Clubul din Bănie caută antrenor pe o platformă de locuri de muncă! Jobul vizează un post la academie, iar doritorii sunt îndemnați să-și trimită CV-ul pe adresa electronică a Universității Craiova!

”UNIVERSITATEA CRAIOVA ACADEMY – RECRUTĂM CV-URI DE ANTRENORI

Universitatea Craiova Academy își extinde baza de date de specialiști și invită antrenorii de fotbal interesați de proiectele viitoare ale Academiei să ne transmită CV-ul și informațiile profesionale relevante.

Ne dorim să identificăm antrenori pasionați de formarea și dezvoltarea jucătorilor tineri, interesați de dezvoltarea individuală a acestora și deschiși să lucreze în cadrul unei metodologii comune”, a transmis Universitatea Craiova în respectivul anunț, care are și câteva cerințe, printre care:

”Licență de antrenor UEFA B sau superioară; Experiență sau interes pentru fotbalul juvenil; Abilități bune de comunicare și leadership; Abilități didactice și pedagogice pentru lucrul cu jucători tineri”.

Spania l-a găsit pe Luis De La Fuente după un anunț la ziar

Demersul Universității Craiova este asemănător cu cel al Federației Spaniole de Fotbal, care l-a găsit întâmplător și chiar în acest mod pe Luis De La Fuente, care a adus gloria ibericilor, cucerind Cupa Mondială din 2026 și Campionatul European din 2024.

Cariera celui mai mare antrenor din acest moment se putea termina prematur, în urmă cu mai bine de 10 ani, când nu mai avea speranțe că își poate găsi un nou angajament. În anul 2011, De La Fuente fusese demis de la Alaves, iar apoi, timp de un an și jumătate, nu şi-a mai găsit vreun angajament.

Apoi, întâmplător, a văzut un anunţ la ziar, în care Federaţia Spaniolă de Fotbal căuta un antrenor pentru echipele de tineret. Deşi avea ambiţii mai mari, De La Fuente a aplicat pentru post şi a fost acceptat. A trecut, din 2013 și până în 2021, pe la categoriile U18, U19, U21, iar apoi a făcut pasul la echipa mare a Spaniei, unde a scris istorie!

În ultimele 50 de meciuri pe banca naționalei Spaniei, selecționerul a bifat 39 de victorii, șapte remize și trei înfrângeri, cu un golaveraj de 135 de goluri marcate și numai 48 primite. Are o medie de 2.53 puncte/ meci!