Înaintea meciurilor cu Petrolul și Universitatea Craiova, Marius Baciu a primit un ultimatum de la Gigi Becali, antrenorului trasându-i-se obiectivul clar de a obține cel puțin 4 puncte. Astfel, după 2-2 cu ploieștenii, victoria în Bănie rămâne singura variantă acceptabilă pentru tehnician.

Marius Baciu, demisionar, nu demis, crede Robert Niță

Robert Niță, fostul atacant de la Steaua și Rapid, este de părere că, în cazul în care FCSB nu va învinge la Craiova, Marius Baciu va decide de unul singur să demisioneze și nu va mai aștepta o decizie din partea patronului. De altfel, inclusiv Baciu a spus la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova că este posibilă și această variantă.

Robert Niță crede că și tehnicianul "s-a cam săturat" după nenumăratele discuții din spațiul public despre variantele de antrenor pentru FCSB.

"Baciu a lăsat un pic de suspans. A spus că poate va decide el să plece. E clar că e o situație ingrată. Eu cred că și Baciu s-a cam săturat, chiar dacă a văzut asta ca șansa lui în antrenorat să preia FCSB. Dacă nu câștigă cele 3 puncte cu Craiova, cred că va ieși el și va anunța că nu va continua", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.

În cazul în care FCSB va apela la un nou antrenor, Robert Niță crede că succesorul lui Baciu va avea suficient timp la dispoziție pentru a redresa echipa în acest sezon.

"Au trecut doar 10 etape, punctele se înjumătățesc. E timp, lotul arată bine. A spus și patronul în intervenția de la VOYO Sport Live că mașinăria a început să funcționeze", a mai spus Robert Niță.