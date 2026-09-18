VIDEO EXCLUSIV Răsturnare de situație la FCSB! Ce ar urma să se întâmple cu Marius Baciu dacă nu câștigă la Craiova

Răsturnare de situație la FCSB! Ce ar urma să se întâmple cu Marius Baciu dacă nu câștigă la Craiova Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu (51 de ani) ar putea pleca de la FCSB după meciul cu Universitatea Craiova, care se joacă sâmbătă, în etapa a 10-a din Superliga.

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Înaintea meciurilor cu Petrolul și Universitatea Craiova, Marius Baciu a primit un ultimatum de la Gigi Becali, antrenorului trasându-i-se obiectivul clar de a obține cel puțin 4 puncte. Astfel, după 2-2 cu ploieștenii, victoria în Bănie rămâne singura variantă acceptabilă pentru tehnician.

Marius Baciu, demisionar, nu demis, crede Robert Niță

Robert Niță, fostul atacant de la Steaua și Rapid, este de părere că, în cazul în care FCSB nu va învinge la Craiova, Marius Baciu va decide de unul singur să demisioneze și nu va mai aștepta o decizie din partea patronului. De altfel, inclusiv Baciu a spus la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova că este posibilă și această variantă.

Robert Niță crede că și tehnicianul "s-a cam săturat" după nenumăratele discuții din spațiul public despre variantele de antrenor pentru FCSB.

"Baciu a lăsat un pic de suspans. A spus că poate va decide el să plece. E clar că e o situație ingrată. Eu cred că și Baciu s-a cam săturat, chiar dacă a văzut asta ca șansa lui în antrenorat să preia FCSB. Dacă nu câștigă cele 3 puncte cu Craiova, cred că va ieși el și va anunța că nu va continua", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.

În cazul în care FCSB va apela la un nou antrenor, Robert Niță crede că succesorul lui Baciu va avea suficient timp la dispoziție pentru a redresa echipa în acest sezon.

"Au trecut doar 10 etape, punctele se înjumătățesc. E timp, lotul arată bine. A spus și patronul în intervenția de la VOYO Sport Live că mașinăria a început să funcționeze", a mai spus Robert Niță.

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Ce a spus Marius Baciu despre o plecare de la FCSB

"Nu prea am televizor pe acasă în perioadele astea. Îmi place foarte mult cum echipa reacționează la antrenament, de la meci la meci, de la zi la zi. Sunt ferm convins că se va forma un grup foarte bun. â

Presiune nu are cum să nu fie, orice s-ar întâmpla. Presiune a fost și în primul meci, în al doilea meci, s-a discutat din nou despre schimbarea antrenorului. Am început să nu mă prea intereseze. Atât timp cât sunt antrenorul echipei, nu mă interesează.

Chiar nu contează Marius Baciu acum. Baciu e concentrat la meciul de mâine. După aceea vom vedea ce se va întâmpla. Cred că gestionez destul de bine latura umană. Am trecut prin toate etapele, am fost jucător, am fost campion, am plecat în străinătate. Am fost crescut de clubul ăsta și mi s-a dat șansa să fiu antrenor. Dacă mâine se va lua o decizie sau poate Marius Baciu va lua decizia să nu mai rămână, cred că ne putem uita în continuare unul în ochii celuilalt. Un antrenor trebuie să își facă un plan. Avem un plan pentru următoarea perioadă, dar nu știm, se poate întâmpla orice", a spus Marius Baciu la conferința de presă.

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