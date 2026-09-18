Moderatorul Andrei Grecu vă așteaptă la o nouă ediție VoyoSport Live alături de Cristi Pulhac și de Robert Niță, la VOYO SPORT 1.

Cei trei vor discuta despre selecția făcută de Gică Hagi pentru partidele din Nations League, dar și alte subiecte interesante din fotbalul intern și extern.

Cum vede Robert Niță selecționarea lui Ianis Hagi în echipa națională

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre selecția făcut de Gică Hagi și a fost întrebat dacă Ianis Hagi merita să facă parte din lotul echipei naționale pentru meciurile din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia.

Fostul jucător de la Rapid și Foresta Suceava este de părere că fiul lui Gică Hagi merită să fie selecționat pentru că aduce experiență internațională în lotul echipei.

„Joacă titular în Turcia la echipa de club. Da, e socs în minutul 40, dar joacă titular în Turcia, unde nu e un campionat la îndemâna oricui.

Vedem că Drăguș vine din Turcia, e adevărat că de la o echipă care are mai mulți bani și care investește, dar vine înapoi în România pentru că nu prea joacă. Ianis Hagi este unul dintre jucătorii cu experiență internațională, așa cum a spus selecționerul că vrea.

(n.r. dacă merita Marius Corbu să fie selecționat) Atunci Ianis Hagi merită convocat 2000 la sută, pentru că ăia din Turcia sunt mai buni decât jumătate din jucătorii care vin de la alte echipe”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.