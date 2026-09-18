Ați văzut comunicatul meu de presă de ieri. Nu mă interesează altceva decât CFR Cluj și alb-vișiniul care pleacă de la mochetă, de la birou și se duce până aici (n.r - arată spre inimă)", a spus Marius Șumudică.

Credeți-mă că în România încă există răbdare. Sunt alte țări care schimbă mult mai repede. Dar nu este problema mea, nici nu mă gândesc. Eu am contract bine definit și vreau să duc la bun sfârșit acest sezon, pe un loc onorabil pentru CFR.

"Suntem mici copii. Gândiți-vă ce înseamnă Turcia. Eu am fost în Turcia și știu mai bine. Acolo, dacă ai pierdut trei etape, ești în Turkish (n.r - Turkish Airlines) . Câteodată poate prinzi la business, câteodată stai la economic cu picioarele la guriță.

Într-o astfel de situație, cu antrenor flat în pragul demiterii, este chiar FCSB, care i-a dat un ultimatum lui Marius Baciu .

Întrebat ce părere are despre zvonurile privind demiterea unor antrenori din Superliga după doar 9 etape, Șumudică a făcut o comparație cu Turcia, campionat în care a antrenat mai multe sezoane.

Miercuri seară, într-un comunicat, Marius Șumudică i-a asigurat pe fanii lui CFR Cluj că este cu gândul doar la CFR Cluj și nu se pune problema să plece la FCSB. Mesajul său a venit la scurt timp după ce le-a prezentat scuze celor din galeria FCSB, iar Gigi Becali spunea că l-ar vrea pe Șumudică în rol de A1.

Marius Șumudică, mesaj pentru suporterii lui CFR Cluj

Mesajul transmis de antrenor a fost postat pe pagina oficială de Facebook a clubului. În această perioadă, CFR Cluj a făcut mai multe transferuri importante, iar Șumudică așteaptă pauza competițională pentru a lucra mai mult cu noii săi elevi.

„Dragi suporteri,

În ultima perioadă, numele meu a fost asociat în mod repetat cu banca tehnică a echipei FCSB. S-au scris multe, s-au spus și mai multe, iar interpretările au mers adesea mult dincolo de realitate. Simt că a venit momentul să vorbesc deschis și să pun capăt acestor speculații.

Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles, cu trecerea timpului, că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit. Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a-mi “pava” drumul spre o altă echipă. A-ți cere iertare nu înseamnă a-ți căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să privești altfel lucrurile.

Toți cei care m-au cunoscut de-a lungul carierei știu un lucru: oriunde am fost, am fost trup și suflet pentru echipa mea. Nu am știut niciodată să fac această meserie pe jumătate. Au fost ani în care am petrecut mai mult timp la stadion decât acasă, iar jucătorii pe care îi întâlneam în fiecare dimineață au devenit, în multe momente, familia mea. Am împărțit cu ei bucuria victoriilor, dar și tăcerea grea a înfrângerilor. Doar așa am reușit să construiesc și să obțin rezultate: prin unitate, prin muncă și prin seriozitate. Nu există alt drum.

Nu mă prezint ca un om perfect. Am făcut greșeli, unele dintre ele m-au costat și mi-au afectat imaginea. Nu le neg și nu fug de ele. Dar am învățat din fiecare. Toate aceste experiențe, cu plusurile și cu minusurile lor, au clădit antrenorul și omul care sunt astăzi.

Iar astăzi sunt antrenorul echipei CFR Cluj. Un club care m-a primit cu brațele deschise, care mi-a oferit respect, încredere și unitate. Un club în care am găsit nu doar o echipă, ci o comunitate: jucători, staff, conducere și întreaga suflare vișinie, care trăiesc fotbalul cu aceeași pasiune ca mine.

Și nu pot trece peste un sentiment care mă emoționează de fiecare dată: galeria CFR îmi scandează numele indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. M-au aplaudat inclusiv atunci când am venit în Gruia din postura de antrenor al echipei adverse, iar pentru mine acest lucru spune foarte mult. Pentru un antrenor, nu există recunoaștere mai mare decât aceasta. Vă spun sincer: în acest moment al vieții mele, acest lucru valorează pentru mine la fel de mult precum câștigarea unui trofeu. Iar această dragoste nu o voi uita și nu o voi trăda.

Prin acest mesaj doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile privind o presupusă dorință a mea de a antrena FCSB. Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR, alături de oamenii care cred în mine și în care cred și eu.

Le mulțumesc tuturor pentru înțelegere, pentru susținere și pentru respect. Ne vedem pe stadion, uniți, așa cum știm noi.

Forza, Forza CFR!

Marius Șumudică”, se arată în comunicatul postat de gruparea din Gruia.