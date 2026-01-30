La o zi după meciul cu Fenerbahce, Mihai Stoica a oferit două vești proaste pentru campioană: fundașii Joyskim Dawa și Ionuț Cercel ar urma să nu mai joace în sezonul regulat.

Ionuț Cercel și Joyskim Dawa se operează



Atât Dawa, cât și Cercel vor fi supuși unor intervenții chirurgicale, iar perioada de absență va fi cuprinsă între 4 și 6 săptămâni, ceea ce înseamnă că ambii au șanse mici să mai joace în sezonul regulat, care se va încheia în jurul datei de 8 martie.



"Cercel a suferit o intervenție chirurgicală. Absența sa va fi pe o perioadă de 4-6 săptămâni.



Următorul care va suferi o intervenție chirurgicală este Dawa. Săptămâna viitoare va face o artroscopie. Trebuie să facă asta. Și el va lipsi cam la fel de mult. Nu e o recidivă. E altceva. E o problemă minoră. Poate juca și așa, dar e riscant. Se întâmplă. Asta e", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.



Dawa tocmai a revenit la începutul acestui an după o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de gazon 10 luni. Fundașul camerunez a jucat în partidele cu FC Argeș și Dinamo Zagreb, iar la meciul cu Fenerbahce a rămas pe bancă.



În schimb, Ionuț Cercel nu a mai jucat pentru FCSB din noiembrie, de la un meci cu Hermannstadt. Tânărul fundaș cumpărat de la Farul a acuzat mai multe probleme medicale pe parcursul sezonului.

