Ismail Yuksek a deschis scorul în minutul 19, iar Juri Cisotti a restabilit egalitatea în minutul 71



Campioana României a încheiat, astfel, pe locul 27 în clasamentul grupei unice din Europa League cu șapte puncte înregistrate după opt etape.



Anunțul făcut de FCSB la o zi după 1-1 cu Fenerbahce



Vineri, la prânz, FCSB a anunțat că a pus spre vânzare biletele pentru meciul cu FC Botoșani în etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al Superligii României.



Meciul va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro. FCSB - Botoșani a fost programat pentru joi, 5februarie, de la 20:30.



”Campioana României a pus în vânzare online biletele pentru partida cu FC Botoșani, contând pentru etapa 25 a Superligii, care se va disputa joi, 5 februarie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 - 50 LEI

VIP 3 - 100 LEI

VIP 2 - 150 LEI

VIP 1 - 200 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 30 ianuarie, ora 11:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, se arată în comunicatul emis de FCSB.

