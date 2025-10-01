Jucătorul roș-albaștrilor consideră că o victorie joi, pe Arena Națională, este esențială pentru a atinge această performanță.



Înaintea partidei cu elvețienii, programată joi, de la 19:45, Edjouma a transmis că moralul echipei este la cote înalte, iar victoriile recente din campionat și Europa au adus un plus de încredere în vestiar.



"Obiectivul este să ajungem în optimi, așa cum au spus președintele și antrenorul. Trebuie să luăm fiecare meci în serios și să jucăm bine pentru a merge mai departe", a spus mijlocașul, care a oferit și rețeta succesului împotriva elvețienilor: "Cred că e o echipă cu mai multă experiență, dar trebuie să tratăm partida la fel cum am tratat-o pe cea cu Go Ahead Eagles, cu determinare și concentrare. Avem o șansă mare să câștigăm".



"Motivația este aceeași, indiferent dacă joc sau nu"

Fotbalistul marocan a dezvăluit, printre altele, că ultimele rezultate pozitive au contribuit decisiv la starea de spirit a echipei, punctând faptul că abordează fiecare meci cu aceeași seriozitate, fie că este vorba de Superligă sau de cupele europene.



"Cu siguranță ne simțim mai bine din punct de vedere moral după ultimele două victorii. Avem mai multă încredere, dar trebuie să continuăm să muncim mai departe. Pentru mine e aceeași motivație și în Europa, și în campionat. Nu e ceva special pentru mine să știu că sunt titular. Mă pregătesc la fel, indiferent dacă joc sau nu. Abordez fiecare meci cu aceeași mentalitate", a mai adăugat Edjouma în conferința de presă de miercuri.